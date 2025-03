Cô dâu Bạc Liêu bị hiểu lầm 'lườm nguýt' khách dự đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Cô dâu Bạc Liêu bị hiểu lầm lườm khách nữ dự đám cưới

Mệt mỏi do sốt cao đúng ngày cưới, cô dâu Yến Phương bị nhiều người hiểu lầm vẻ mặt không vui khi chụp hình với khách.

Ngày 5/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh trong đám cưới ở Bạc Liêu, khi cô dâu chú rể chụp ảnh cùng khách mời.

Trong clip, nữ khách mời diện váy đỏ bị vấp chân trong lúc bước lên chụp hình, được chú rể kịp đỡ. Khi đó, vẻ mặt cô dâu không vui vẻ, thậm chí bị nhiều người cho có khoảnh khắc "lườm nguýt" vị khách nữ.

Đoạn video do vị khách mặc váy đỏ chia sẻ trên trang cá nhân, hút hơn 1,7 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra thắc mắc trước mối quan hệ của vị khách và hai nhân vật chính cũng như lý do cô dâu có biểu cảm như vậy. Không ít người đưa ra suy đoán tiêu cực và chê trách hành động của nữ chủ nhân đám cưới.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phi Dương (sinh sống tại Bạc Liêu) - chú rể trong clip - cho biết tình huống lan truyền trên mạng xã hội chỉ là hiểu lầm. Hôn lễ của anh và cô dâu Yến Phương được tổ chức hôm 5/3 vừa qua tại quê nhà.

Cặp đôi Bạc Liêu tổ chức đám cưới sau hơn 1 năm tìm hiểu.

"Hôm diễn ra đám cưới, vợ tôi sốt từ sáng, người yếu và mệt nhưng chúng tôi phải đứng ngoài trời đón khách, chụp hình gần 3 tiếng đồng hồ.

Chưa kể hôm đó thời tiết nắng nóng, cô ấy còn phải mặc váy cưới cồng kềnh, đi giày cao gót nên càng đuối sức, khó mà giữ nụ cười tươi cả buổi. Tôi đứng cạnh mà còn lo cô ấy có thể ngất bất cứ lúc nào", Phi Dương giải thích.

Vị khách nữ mặc váy đỏ trong clip là một người bạn của bố Dương, được anh gọi là dì. Khi bước lên chụp hình, cô suýt vấp ngã do nền đất không bằng phẳng. Theo phản xạ, Phi Dương giơ tay ra đỡ.

"Dì ấy có nhờ một người khác quay clip khi lên chụp ảnh với chúng tôi. Sau đó, dì sử dụng hiệu ứng ghép nhạc, dựng hình có sẵn trong ứng dụng chỉnh sửa video, vô tình tự động phóng to vẻ mặt mệt mỏi của cô dâu khi đó. Cộng thêm do góc quay nên mới nảy sinh khoảnh khắc hiểu lầm. Nếu xem kỹ clip ở đoạn cuối, vợ tôi vẫn cười vui vẻ khi nhiếp ảnh gia chụp hình", chú rể nói thêm.

Khi đăng clip lên mạng xã hội, vị khách nữ cũng không lường trước được phản ứng của dân mạng. Bản thân cô cũng đăng một clip khác giải thích sự việc. Hiện, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hai nhân vật chính.

Tuy nhiên, một số trang Facebook khi chia sẻ sự việc vẫn chỉ đăng clip gốc, khiến nhiều người không rõ nguồn cơn và bình luận tiêu cực. Điều này khiến cô dâu Yến Phương bị ảnh hưởng tinh thần.

"Tôi làm việc trong ngành truyền thông sự kiện nên hiểu rằng 9 người 10 ý, mạng xã hội lại càng là môi trường khó kiểm soát. Tuy nhiên vợ tôi không ở trong ngành nên sự việc khiến cô ấy khá buồn dù tôi đã động viên", Phi Dương chia sẻ.

Hiện, Yến Phương vẫn còn khá mệt và tập trung tĩnh dưỡng sau đám cưới. Chú rể Bạc Liêu cũng hy vọng dân mạng tìm hiểu kỹ thông tin sự việc trước khi vội vàng đánh giá.

Ngoài tình huống này, hôn lễ của Phi Dương và Yến Phương diễn ra suôn sẻ. Cặp đôi quyết định về chung một nhà sau hơn một năm hẹn hò.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn