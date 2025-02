Cô dâu bật khóc trước món quà của gần 20 người bạn thân

Trước ngày cưới của vợ chồng Thu Hà (Hà Nội), nhóm bạn thân 8 năm kỳ công ghi hình lời chúc phúc của mình, ghép thành clip ý nghĩa gửi tặng hai nhân vật chính.

Your browser does not support the video tag.

Món quà của nhóm bạn thân khiến cô dâu bật khóc Thu Hà (Hà Nội) xúc động trước clip kỳ công của nhóm bạn dành tặng trong ngày cưới.

Ngày 16/2, hôn lễ của cô dâu Thu Hà (sinh năm 1999) và chú rể Xuân Dân (sinh năm 1998) được tổ chức tại Hà Nội. Giữa buổi lễ, có một món quà cưới đặc biệt được hé lộ. Đó là clip ghi lại lời chúc phúc của bạn bè gửi đến cô dâu chú rể.

"Xin chào Hà", ngay khi clip được chiếu trên màn hình, cô dâu đã bật khóc trước giọng nói, hình ảnh quen thuộc của gần 20 người thân quen. Phía dưới sân khấu, những người bạn cũng rưng rưng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lê Đình Hiếu (sinh năm 1999), bạn thân cô dâu, cho biết clip được thực hiện trong khoảng 2 tuần, anh là người lên ý tưởng và kêu gọi các bạn tham gia.

"Tôi liên hệ từng người để nhận video, hình ảnh, sau đó có 3 bạn giúp dựng clip. Vì chúng tôi quen biết đã lâu, phần lớn là bạn từ thời chung câu lạc bộ đại học sau đó làm cùng công ty nên muốn làm điều gì đó đặc biệt nhân ngày vui của Hà", anh nói.

Clip chúc phúc được nhóm bạn chuẩn bị trong 2 tuần.

Khi chia sẻ lại phản ứng của cô dâu và nội dung clip lên mạng xã hội, Đình Hiếu cũng bất ngờ khi clip được nhiều người bình luận tích cực và lan truyền với gần 1 triệu lượt xem.

Đăng Khoa (sinh năm 2001), một người bạn khác trong nhóm, cho biết bản thân cũng bật khóc khi cùng mọi người lên sân khấu chung vui với cô dâu.

"Tôi chưa từng khóc ở đám cưới người khác, đây là lần đầu tiên. Khi còn làm chung công ty, tôi và chị rất thân thiết, chị cũng được nhiều người xung quanh yêu quý. Tôi cảm động và mừng cho chị tìm được bến đỗ hạnh phúc", Khoa nói.

Hai ngày sau đám cưới, Thu Hà chia sẻ cô vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc xúc động, đặc biệt là món quà bất ngờ. Sau hôn lễ, cô thậm chí xem đi xem lại đoạn video nhiều lần để "khắc sâu khoảnh khắc đó vào trái tim và tâm trí".

"Khi đoạn video phát từ những giây đầu tiên, tôi đã không kìm nén được cảm xúc. Lúc đó trong đầu tôi cố gắng lắng nghe từng câu chữ, không bỏ sót giây nào vì tôi muốn đón nhận món quà ấy thật trọn vẹn", cô kể.

Thu Hà cho biết thêm người bạn tên Lê Chi, cũng là em gái của Đình Hiếu, là một trong 3 người dày công dựng video. Chi đã thức liền 2 ngày để cùng mọi người hoàn thiện.

"Đến hôm đưa dâu, em ấy vẫn thức đến 4h sáng để chỉnh sửa, dù 6h30 phải di chuyển từ khách sạn ra nhà gái", cô dâu xúc động.

Thậm chí trong ngày trọng đại, số lượng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết tới đưa cô về nhà chồng còn đông hơn người nhà. Tất cả mặc trang phục áo dài, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

"Không còn gì tuyệt vời hơn. Mọi người làm tôi muốn tổ chức lại đám cưới quá", Hà hóm hỉnh.

Nhóm bạn thân đến chung vui với vợ chồng Thu Hà.

Thu Hà cũng là em gái ruột của diễn viên Đình Mạnh, nam chính phim "Mẹ lao công học yêu". Ngoài món quà của các bạn, cô cũng được anh trai chuẩn bị một video khác ghi lại lời chúc phúc của các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Đức Phúc, Vũ Thịnh, Dương Thành Đạt...

Chia sẻ thêm về hôn lễ, Thu Hà cho hay chú rể Xuân Dân cũng là thành viên chơi chung nhóm bạn với cô từ hồi đại học. Theo cô, chuyện tình của hai người có thể được mô tả bằng chữ "duyên".

Cụ thể, Thu Hà ban đầu dự định không thi đại học. Sau đó, cô đăng ký nguyện vọng vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo một người bạn. Đến ngày khai giảng năm nhất, Hà nhanh chóng ấn tượng và "truy tìm thông tin" khi thấy Xuân Dân biểu diễn trên sân khấu.

"Thấy anh là thành viên câu lạc bộ Văn hóa nghệ thuật, tôi đăng ký ứng tuyển ngay. Khi tôi đỗ, anh là người nhắn tin thông báo, hai đứa cứ thế trao đổi qua lại, rồi thành đôi".

Vì cặp đôi vừa là người yêu, vừa chơi chung nhóm ở câu lạc bộ, những người bạn cũng chứng kiến hành trình yêu gần 8 năm của hai người. Những khi cả hai cãi vã, bất đồng, không ít lần các thành viên trong nhóm đứng ra giảng hòa.

"Với tôi, họ thực sự là những người bạn quý giá. Tôi hay nói đùa rằng chắc mình phải tu mấy kiếp mới gặp được những người bạn như vậy", Hà bày tỏ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn