Lái xe ô tô có biểu hiện say xỉn, lấn làn cuốn 3 người đi xe máy vào gầm

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h11, ngày 20/7, tại thôn 1, xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy khiến nhiều người bị thương nặng chuyển đi cấp cứu.

Nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, vào thời điểm trên ô tô mang BKS: 29A-003.57 đang di chuyển trên đường Quốc lộ 6 theo hướng từ trung tâm TP Hà Nội đi Hòa Bình khi đến xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) thì lấn làn, lao sang hướng đối diện và đâm vào 1 xe máy chở 3 người đi theo chiều đối diện. Không dừng lại ở đó, ô tô này tiếp tục kéo lê xe máy và ba nạn nhân khoảng 10m thì mới dừng lại.

Xe máy bị kéo lê và cuốn vào gầm ô tô

Hậu quả, sau vụ va chạm, ba nạn nhân đều là nữ bị thương nặng, phải chuyển đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô, hai xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện trường ngổn ngang, sau đó lực lượng chức năng sở tại đã có mặt, phối hợp với lực lượng CSGT xử lý vụ việc.

Theo nhân chứng, thời điểm va chạm, điều khiển xe ô tô là 1 người đàn ông có biểu hiện say rượu.

"Mở cửa, trong xe nồng nặc mùi rượu, lái xe có biểu hiện say xỉn. Lái xe quê tại xã Đông Sơn ngay gần nơi va chạm giao thông, nạn nhân cũng ở xã Trung Hòa cùng thuộc huyện Chương Mỹ", nhân chứng cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV