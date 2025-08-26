Clip: Vòi rồng bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội chiều 26/8

Your browser does not support the video tag.

Chiều 26/8, một vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội khiến người dân sửng sốt. Các đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu về lượng tương tác lớn.

Theo ghi nhận, vòi rồng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sau đó tan dần khi cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của Hà Nội. Cùng thời điểm này, nhiều tuyến phố nội thành như Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, Trường Chinh… rơi vào cảnh ngập cục bộ, giao thông ùn ứ...

Vòi rồng là gì?

Vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy là tên gọi dùng để chỉ một hiện tượng gió xoáy tuy mạnh nhưng có phạm vi đường kính nhỏ, hút từ bề mặt mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình cái phễu, có kèm theo sấm sét.

Vì vòi rồng có hình dáng kỳ lạ tương tự như cái vòi từ trên trời thò xuống nên được người dân đặt là "vòi rồng". Vòi rồng thường phát triển từ một cơn dông, từ một cơn bão hoặc từ một dải gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, xoáy khí xuất hiện khi một khối không khí nóng và ẩm xung đột với khối không khí lạnh và khô bên trên. Tuy nhiên, nếu như xoáy khí có áp suất trung tâm thấp đồng nghĩa với vật chất trong tâm xoáy loãng khiến cho không khí nóng ẩm bị hút lên trên và hình thành nên vòi xoáy có chuyển động mạnh mẽ, từ đó tạo nên vòi rồng.

Vòi rồng nước hình thành do cột khí xoáy hút nước từ mặt đất lên hoặc hình thành trên mặt nước. Loại vòi rồng này chủ yếu là hơi nước, giống như một cột nước bốc lên cao. Vòi rồng nước có thể đạt tốc độ sức gió lên tới 200km/h. Với tốc độ như vậy, chúng có thể cuốn cả người, bẻ cong thuyền, hút cả cá và sinh vật trên biển lên cao rồi mang theo tới hàng dặm đường.

Mức độ mạnh của vòi rồng

Các chuyên gia khí tượng thủy văn đã phân loại độ mạnh của vòi rồng thành các cấp độ từ F0 đến F5. Theo đó, các cấp độ từ 0 đến 5 cũng thể hiện mức độ phá hủy tăng dần từ thấp đến cao. Cụ thể là:

- F0: Là loại vòi rồng (lốc xoáy) có cường độ khá yếu, với tốc độ gió chỉ rơi vào khoảng 64 đến 116km/h. Đối với mức độ này, lốc xoáy F0 chỉ gây ra các thiệt hại nhẹ như gãy cành cây.

- F1: Lốc xoáy với cường độ trung bình có thể lật một chiếc ô tô, lật mái nhà, làm đổ cột đèn. Tốc độ gió của lốc xoáy F1 từ 117 đến 180km/h.

- F2: Đây là loại vòi rồng có thể gây ra thiệt hại đáng kể như thổi bay mái nhà, bật gốc cây và thậm chí là lật cả toa tàu chở hàng. Tốc độ của lốc xoáy F2 rơi vào khoảng từ 181 đến 253km/h.

- F3: Là loại vòi rồng có cường độ khá mạnh có thể khiến cho cây to bật gốc, lật mái nhà, đổ tường. Tốc độ gió của loại lốc xoáy này đạt tới 254 đến 332km/h.

- F4: Là loại vòi rồng có thể phá hủy các ngôi nhà có kết cấu không vững, thổi bay cả ô tô. Tốc độ gió của nó đạt từ 333 đến 418km/h.

- F5: Đây là loại vòi rồng có sức hủy diệt mạnh mẽ nhất, nó có thể dễ dàng thổi bay các ngôi nhà kiên cố, bật gốc cổ thụ và ném bay một chiếc ô tô xa tới hàng trăm mét. Tốc độ gió của nó từ 419 đến 512km/h.

Theo nhận định từ các chuyên gia, lốc xoáy kéo dài từ vài giây cho tới hơn một tiếng, nhưng đa số là khoảng 10 phút đổ lại. Tuy nhiên trong lịch sử đã ghi nhận có rất nhiều cơn lốc xoáy có thời gian kéo dài rất lâu.

