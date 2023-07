Your browser does not support the video tag.

Vòi rồng xuất hiện ở khu vực biển Hải Phòng

Sáng 25/7, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Xuân Đám (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) xác nhận, trên khu vực biển thuộc địa phận xã Xuân Đám xuất hiện hiện tượng vòi rồng.

Vòi rồng xuất hiện khoảng 7h cùng ngày, sau cơn mưa. Hiện tượng này diễn ra khoảng 3-4 phút trên biển rồi tan, không gây thiệt hại gì.

Được biết, đây là lần đầu tiên vòi rồng xuất hiện trên địa bàn xã Xuân Đám.

Vòi rồng xuất hiện ở khu vực biển thuộc địa phận xã Xuân Đám (huyện Cát Hải, Hải Phòng). (Ảnh: Page Hải Phòng).

Hình ảnh về hiện tượng vòi rồng trên khu vực biển xã Xuân Đám được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo hình ảnh đăng tải, một luồng xoáy khổng lồ từ bầu trời đâm thẳng xuống biển tạo nên vòi rồng trắng xóa.

Cách đây 2 năm, khoảng 8h ngày 4/9/2020, gần khu vực cầu Bạch Đằng (nối quận Hải An, TP Hải Phòng) sang thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cũng xuất hiện một vòi rồng và tồn tại khoảng 7-8 phút rồi tan. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết tại TP Hải Phòng nhiều mây và có mưa dông trong khoảng 30 phút.

Theo Tổng cục Khí tượng thủy văn, vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi. Trên đường di chuyển nó có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó) hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những nhà gạch xây không kiên cố. Vòi rồng cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm. Nhìn từ xa, vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: vtc.vn