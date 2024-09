Clip: Vỡ đường ống, nước thải phun cao hơn 10 mét trên phố

Your browser does not support the video tag.

Những cảnh quay ghi lại được cho thấy, sau khi đường ống bị vỡ, chất thải phun cao hơn 10 mét rồi bắn tung tóe vào người đi xe máy. Một lượng lớn nước thải cũng rơi xuống kính chắn gió của những chiếc ô tô đang di chuyển.

Đường ống bị vỡ khiến nước thải phun cao hơn 10 mét.



Đường ống bị vỡ trên một đoạn đường đang thi công vào khoảng 11h sáng ngày 24/9, tại Thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chính quyền tiết lộ rằng không có ai bị thương trong vụ nổ nhưng sức nổ quá mạnh khiến một máy đào bị lật tại hiện trường.

Người ta cho rằng sự cố vỡ đường ống xảy ra khi các kỹ sư tiến hành thử áp suất trong quá trình lắp đặt đường ống thoát nước thải.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành hoạt động dọn dẹp sau vụ nổ.

Chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân để ngăn ngừa những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

