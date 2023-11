Clip: Va chạm trên phố, xe cẩu lao như tên bắn đâm trúng 13 ô tô

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 17/11, ở Los Angeles, bang California, Mỹ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe cẩu đang chạy trên đại lộ Griffith. Khi đi đến một ngã tư, chiếc xe cẩu va chạm với một ô tô rồi lộn vòng, bay dọc đường và trúng hàng loạt xe khác. Giới chức cho biết, có ít nhất 13 ô tô bị hư hỏng trong tai nạn này.

Trong đó, một ô tô văng vào ngôi nhà gần đó và khiến một số người dân mắc kẹt bên trong. Được biết, tài xế xe cẩu bị bắt giữ với cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích.

Ngay sau tai nạn, tài xế này và một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn