Clip: Ô tô lao như bay vào trạm thu phí, tài xế 20 tuổi tử vong

Một chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đã đâm vào dải phân cách ở trạm thu phí quận Barabanki, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Adarsh, 20 tuổi, người cầm lái chiếc xe ô tô đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, chiếc ô tô đang lưu thông với tốc độ cao trên đường thì đâm thẳng vào dải phân cách tại trạm thu phí Haidergarh, trên đường cao tốc Lucknow-Sultanpur.

Adarsh, người bị mắc kẹt trong xe, đã được giải cứu ra ngoài và đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng (CHC). Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Theo nhân viên thu phí, chiếc xe bị bao phủ trong khói sau vụ tai nạn. Họ ngay lập tức tiến hành các hoạt động cứu hộ và ngăn chiếc xe bốc cháy.

Tác giả: Hải Vân (Theo Indiatoday)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn