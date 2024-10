Ngày 13-10, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Khoảnh khắc người phụ nữ đâm vào cánh cửa xe tắc xi và văng ra

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Tài xế taxi mở cửa bất ngờ khiến người phụ nữ tử vong

Sau khi khách xuống xe, nam tài xế bất ngờ mở cửa ghế lái, lúc này người phụ nữ vừa chạy xe máy đi tới và va vào xe, cả người lẫn xe văng ra.

Cùng lúc đó ôtô 4 chỗ chạy chiều ngược lại đã cuốn nạn nhân vào gầm, kéo lê một đoạn hơn 5 m. Nạn nhân bị mắc kẹt trong gầm xe.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động