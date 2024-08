Clip tài xế ô tô đấm túi bụi vào mặt thanh niên đi xe máy ở giữa phố

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát của một tài xế ô tô và người đi xe máy trên phố.

Cụ thể trong clip, xe ô tô và xe máy xảy ra va chạm, hai phương tiện dừng ở giữa đường khi đang có nhiều phương tiện khác lưu thông. Người đi xe máy xuống xe, đứng gần phía cửa xe ô tô.

Thấy tài xế xe ô tô mở cửa, xuống xe, nam thanh niên đi xe máy vừa nói một vài câu thì bất ngờ bị tài xế ô tô lao vào đấm túi bụi. Bị đánh, thanh niên đi xe máy phản kháng. Tuy nhiên, tài xế ô tô nhanh chóng kéo thanh niên đi xe máy vào lề đường, đẩy ngã xuống đất. Sau đó, hai bên tiếp tục giằng co.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế ô tô xuống xe, đấm túi bụi thanh niên đi xe máy.

Hành động của cả hai làm náo loạn đường phố, gây ùn tắc giao thông. Diễn biến được camera hành trình của một xe ô tô khác đang lưu thông trên đường ghi lại. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm trước hành động của tài xế xe ô tô:

- “Có vấn đề gì từ từ nói chuyện, sao phải động chân, động tay với nhau thế này?”.

- “Nhìn hành động của tài xế ô tô chán quá, không có một chút văn minh, lịch sự nào khi tham gia giao thông”.

- “Manh động, chưa biết có chuyện gì nhưng đánh người là sai rồi”.

Clip vụ việc vẫn đang tiếp tục được cư dân mạng chia sẻ.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn