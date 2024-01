Clip: Tài xế lái ô tô Land Rover “làm trò”, đánh võng khiến xe đầu kéo phải bẻ lái tránh tai họa

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh sự việc được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy, sau khi chuyển làn, vượt lên trước xe đầu kéo, chiếc xe sang Land Rover bất ngờ giảm tốc độ ngột khiến xe đầu kéo phải lao sang phải tránh tông vào đuôi chiếc xe sang.

Chưa dừng lại, tài xế ô tô Land Rover tiếp tục điều khiển xe “làm trò” trước mũi xe đầu kéo như đánh võng từ làn này qua làn khác, giảm tốc độ đột ngột.

Hình ảnh đoạn clip thu hút nhiều bình luận, trong đó, phần lớn các ý kiến chê trách tài xế điều khiển xe Land Rover quá liều lĩnh khi giảm tốc độ đột ngột, đánh võng trước đầu chiếc xe đầu kéo.

Từ sự việc trên, trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi vi phạm về chuyển làn, lạng lách đánh võng, cản trở các phương tiện lưu thông, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Luật giao thông đường bộ quy định, trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

“Như vậy, khi điều khiển xe chuyển làn, các tài xế phải bật tín hiệu báo trước và phải đảm đảm an toàn. Hình ảnh từ clip cho thấy, đèn tín hiệu xe Land Rover không phát tín hiệu báo chuyển làn.

Trong khi đó, chiếc xe Land Rover đánh võng, lượn từ làn này sang làn khác, giảm tốc độ đột ngột liên tục gây cản trở xe phía sau lưu thông, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, gây mất trật tự an toàn giao thông.” - luật sư Kiên nói.

Về xử lý vi phạm, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý cho biết: Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, với hành vi vi phạm “chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước”, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

“Với hành vi điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy (trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định), tài xế điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Với hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng” – luật sư Kiên cho biết.

