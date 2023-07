Say rượu, tài xế ô tô lái xe "đánh võng" trên đường cao tốc

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/7, tại một con đường ở tỉnh Khon Kaen, Thái Lan.

Cụ thể, khi đang lưu thông trên đường, tài xế Songsak phát hiện chiếc xe ô tô chạy phía trước đang liên tục di chuyển sang trái rồi sang phải, suýt đâm vào những chiếc xe khác đi bên cạnh. Có thể nghe thấy tiếng Songsak bấm còi để cảnh báo tài xế ô tô.

Anh ấy nói: "Tôi lo ngại rằng, cách anh ấy lái xe có thể dẫn đến một vụ tai nạn chết người. Anh ấy đang lái xe với tốc độ nhanh nên tôi liên tục bấm còi để thu hút sự chú ý của anh ấy".

Sau vài phút, chiếc xe bán tải leo lên dải phân cách trong khi vẫn không ngừng tăng tốc. Chiếc xe sau đó để lại một vài mảnh vụn trên đường trước khi lao vút đi.

Songsak nói: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tài xế vì anh ấy đã tăng tốc bỏ đi sau vụ tai nạn. Tôi chia sẻ đoạn clip để nâng cao nhận thức và thông báo cho những người khác về sự cố đáng lo ngại đã xảy ra".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn