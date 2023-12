Clip: Tông trúng nữ tài xế chạy xe máy như tự sát, 1 người nằm gục tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ mới đây cho thấy, nữ tài xế lao xe máy cắt ngang đường ngược chiều thì bị xe máy do tài xế mặc áo trắng chạy tới tông ngang. Cú tông mạnh khiến cả 2 tài xế ngã đập xuống đường. Trong khi nữ tài xế có thể ngồi dậy thì tài xế mặc áo trắng vẫn nằm gục trên đường.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định chuyển hướng sang đường, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Theo quy định về chuyển hướng xe tại điều 15, Luật Giao thông đường bộ, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ;

Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

“Hình ảnh từ clip cho thấy, 2 tài xế xe máy gặp nạn đều không quan sát thấy nhau bởi bị xe tải che khuất, trong khi nữ tài xế cũng quá vội vàng lao sang đường.

Nữ tài xế có thể tránh được tai nạn nếu tuân thủ các quy tắc chuyển hướng sang đường như giảm tốc độ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác”, luật sư Kiên khuyến cáo.

Về quy định xử lý vi phạm, luật sư Lê Văn Kiên cho biết: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, với hành vi chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

“Với hành vi vi phạm “không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; chuyển làn, chuyển hướng, quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông”, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.”– luật sư Kiên nói.

