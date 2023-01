Clip: Rắn hổ mang bò vào chăn ngủ chung với nam thanh niên và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, một nam thanh niên sống tại làng Sironja, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã không khỏi đứng tim khi phát hiện thấy một con rắn hổ mang cực độc bên trong đống chăn của mình.

Cụ thể, sau khi ngủ dậy vào buổi sáng, nam thanh niên này nhận thấy bên dưới chăn có thứ gì đó đang động đậy. Khi rũ chăn để kiểm tra, anh chàng giật mình khi nhìn thấy một con rắn hổ mang cỡ lớn đang ẩn nấp phía dưới chiếc chăn.

Bị phát hiện, con rắn độc ngóc đầu và rít lên để đe dọa nam thanh niên. Quá hoảng sợ, anh chàng lập tức hét lớn, vứt tấm chăn xuống rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, một chuyên gia bắt rắn đã được gọi đến. Khi người này tới hiện trường, con rắn vẫn nằm yên dưới chăn mà không chịu rời đi. Khi chuyên gia bắt rắn kéo tấm chăn ra, con vật lập tức ngóc đầu lên và đe dọa. Để khuất phục con rắn hổ mang, người này đã sử dụng một cành cây thay vì công cụ chuyên dụng. Chỉ sau một thời gian ngắn, con rắn độc đã bị bắt và mang thả ở một khu vực cách xa khu dân cư.

Nam thanh niên cho biết, trước khi đi ngủ, anh đã kiểm tra kỹ giường ngủ nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Có thể con rắn đã bò lên giường và ngủ chung với nam thanh niên mà anh không hề hay biết gì. Rất may là không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Con rắn bị bắt được xác định là rắn hổ mang một mắt kính. Đây là loài rắn sở hữu nọc độc chết người và có khả năng phun nọc độc gây mù hoặc khiến nạn nhân nhiễm độc nếu nọc phun trúng vết thương hở.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn