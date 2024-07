CLIP: Phú Quốc đang chìm trong biển nước, công an đưa sản phụ đến bệnh viện

Đêm 13 đến rạng sáng 14-7, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

Your browser does not support the video tag.

Cơn mưa to hoành hành Phú Quốc

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực ngã ba Cây Thông Trong thuộc tuyến tránh Cửa Dương – Dương Đông; ấp Bến Tràm; ấp Cây Thông Ngoài; ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Nhiều khu vực tại Phú Quốc chìm trong biển nước sau trận mưa lớn

Một số nơi nước tràn vào nhà dân, phòng trọ, dâng cao gần 1m, nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Trong khi một số tuyến đường nhỏ bị ngập sâu, nước chảy siết khiến xe máy không thể lưu thông qua được.

Lực lượng Công an TP Phú Quốc hỗ trợ người dân trong thiên tai

Một số tuyến đường nội ô phường Dương Đông (TP Phú Quốc) cũng bị ngập khá sâu vào lúc khuya. Đến sáng cùng ngày thì nước rút khá nhanh nhưng vẫn ảnh hưởng nhiều đến giao thông.

Trước tình hình trên, Công an TP Phú Quốc đã chỉ đạo 70 cán bộ, chiến sĩ đến xã Cửa Dương để sơ tán, cứu hộ người dân và tài sản bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an TP Phú Quốc đưa sản phụ mắc kẹt trong mưa lũ đến bệnh viện "vượt cạn" an toàn

Lực lượng CSGT Công an TP Phú Quốc cũng điều xe chuyên dụng để hỗ trợ người dân đi qua khu vực bị ngập nước trên những tuyến đường bị ảnh hưởng nặng.

Các khu chợ ở Phú Quốc khá đìu hiu vì mưa lớn. Các tuyến tàu, phà ngưng hoạt động ngày thứ 2 liên tiếp

Các mặt hàng rau, củ, quả đang khan hiếm vì cấm phà ngày thứ 2 liên tiếp nhưng giá cả vẫn bình thường

Trưa 14-7, trong lúc cứu hộ, lực lượng Công an TP Phú Quốc đã nhận được tin báo có trường hợp sản phụ sắp sinh, nhà đang kẹt trong vùng nước ngập sâu không thể di chuyển đến bệnh viện.

Ngay lập tức, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng điều xe chuyên dụng, phối hợp cùng người dân địa phương giúp đỡ đưa sản phụ Ng.Th.K. (SN 1988) đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc "vượt cạn" an toàn.

Hiện, một số nơi tại Phú Quốc vẫn đang bị ngập lụt. Ngoài ra, sóng to, gió lớn khiến tất cả các tuyến tàu, phà ngưng hoạt động ngày thứ 2 liên tiếp. Nhiều du khách bị kẹt lại đảo được cơ quan chức năng là các cơ sở lưu trú hỗ trợ trong lúc khó khăn khi lưu lại trên đảo.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, các khu chợ ở TP Phú Quốc khá thưa vắng khách, nhiều mặt hàng rau, củ, quả vơi nhiều vì không kịp nhập hàng do các tuyến phà tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, giá cả thì vẫn không tăng so với thường ngày.

Tác giả: Duy Nhân

Nguồn tin: Báo Người lao động