Clip: Phẫn nộ cảnh nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn phải nhập viện

Your browser does not support the video tag.

Thông tin trên báo Nhân dân, ngày 9/11, Công an huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang làm rõ thông tin nữ sinh lớp 7 bị 2 nữ sinh khác đánh bằng mũ bảo hiểm xảy ra trên địa bàn xã Đại Hòa Lộc (huyện Bình Đại).

Vụ việc được phát hiện từ một clip lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy, một nữ sinh mặc đồng phục áo trắng, đeo cặp bị một nữ sinh khác mặc áo phông - kẻ đen, tay cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu. Không dừng lại đó, một nữ sinh khác mặc áo trắng cũng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu bạn học đeo cặp khi bạn này bị đạp ngã ra đất.

Đáng lên án, xung quanh có rất nhiều học sinh nhưng không ai can ngăn vụ ẩu đả, thậm chí còn có tiếng cổ vũ đánh nhau.

Sự việc chỉ dừng lại khi có hai thanh niên vào cuộc ngăn cản nữ sinh áo phông. Tuy nhiên, ngay cả khi có người ngăn trở, nữ sinh mặc áo đen vẫn tiếp tục túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu bạn.

Dù có người ngăn cản, nữ sinh áo phông kẻ đen vẫn tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh bạn. Ảnh cắt từ clip.

Theo tờ Sài Gòn giải phóng, nạn nhân bị đánh là em N.T.A.T (học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở Bình Thắng); người mặc áo phông kẻ đen đánh T. là V.T.M.Q (học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Lê Hoàng Chiếu); người cùng đánh là N.T.M.Đ (lớp 7, cùng trường với nạn nhân).

Sau vụ việc, T. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bình Đại kiểm tra.

Kết quả, T. bị phù nề vùng thái dương trái và có một vết trầy xước vùng niêm mạc môi trên; đau nhức vùng đầu. Gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Minh Đức (Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để khám tổng quát.

Tác giả: Trần Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn