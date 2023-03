Dừng chờ đèn đỏ, xe máy bị ô tô xô ngã đáng sợ

Sự việc xảy ra vào chiều 26/2 tại một ngã tư trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, và được camera hành trình của xe ô tô phía sau ghi lại.

Theo đó, không rõ do tài xế mất tập trung hay tay lái non, căn đường không chính xác, nhưng trong quá trình rẽ phải, chiếc Mazda3 đã xô ngã người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú tông bất ngờ từ phía sau đã khiến người phụ nữ đi xe máy ngã ngửa.

Dừng chờ đèn đỏ, xe máy bị ô tô rẽ phải tông ngã đáng sợ (Video: OFFB).

Video được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc, cho rằng người phụ nữ lái xe Mazda3 quá bất cẩn, thiếu tập trung, cần được bổ túc lại tay lái để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

"Chỗ này là đèn đỏ được phép rẽ phải, nhưng như thế không có nghĩa là ô tô cứ rẽ phải bất chấp, mà phải giảm tốc độ để nhường đường cho người đi bộ và lẽ ra ô tô nên di chuyển vào làn trong cùng bên phải từ sớm để không gây ảnh hưởng tới các xe khác khi rẽ phải. Khổ thân chị đi xe máy, dừng chờ đèn đỏ đúng quy định cũng bị tông ngã", tài khoản Tuấn Hùng bình luận.

"Có lẽ cần phân làn ô tô với xe máy riêng chứ đi chung mà như thế này thì quá nguy hiểm, đi đúng có khi cũng chết oan. Đã có không ít trường hợp xe máy dừng chờ đèn đỏ ở ngã ba ngã tư bị "ô tô điên" tông trúng rồi. Mong sao phương tiện giao thông công cộng ở Việt Nam phát triển hơn để mọi người đỡ phải đi xe máy nhiều, chứ giao thông hỗn loạn thế này tiềm ẩn nhiều rủi ro, quá là bất an khi bản thân và người nhà ra đường", tài khoản Anh Khoa nêu ý kiến.

"Ô tô định rẽ phải mà sao không đi sát vào làn trong cùng, tới gần ngã tư mới tạt sang như vậy? Chắc là lái mới, hoặc mất tập trung chứ tình huống này có gì phức tạp đâu mà đâm xe máy như vậy? Quá khó hiểu", tài khoản Quang Hưng bình luận.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí