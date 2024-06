Clip: Ô tô tông trúng 5 xe máy ở ngã tư khiến 3 người thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Ba người đã thiệt mạng sau khi một chiếc ô tô chạy quá tốc độ tông vào nhiều phương tiện, trong đó có 5 chiếc xe máy, tại một giao lộ đông đúc ở Kolhapur, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Đoạn phim CCTV ghi lại cho thấy chiếc ô tô Hyundai Santro lao thẳng vào giao lộ ở khu vực Cyber ​​Chowk, va chạm với nhiều xe máy. Cú tông mạnh khiến một số người bay lên không trung.

Chiếc xe còn làm hư hỏng rào chắn giao thông, gãy cột tín hiệu trước khi tông vào dải phân cách rồi lật nghiêng. Tại hiện trường, nhiều nạn nhân nằm dưới đất sau vụ tai nạn.

Ba người, trong đó có người lái xe ô tô 72 tuổi, đã thiệt mạng. Một trẻ vị thành niên nằm trong số hai người khác thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Hải Vân (Theo India Today)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn