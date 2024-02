Clip: Ô tô tông trúng xe máy khiến 3 người thương vong ở Nam Định

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11/2, tại ngã tư đường tỉnh lộ 485, giao với đường trục xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo hai trẻ nhỏ đang lưu thông qua ngã từ thì một chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy với tốc độ cao lao tới. Cú va chạm xảy ra khiến chiếc xe máy cùng 3 người trên xe bị tông văng ra xa. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ dân trí, vụ va chạm khiến anh B.Q.S.(42 tuổi) và cháu B.T.A. (con trai anh S.) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, cháu N.B.H.V. (cháu của anh S.) tử vong tại chỗ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn