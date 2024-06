Cô gái lái xe ô tô tông vào xe khác trên phố đã đến công an trình diện

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, cô gái trẻ lái xe ô tô tông xe khác

Sáng 10/6, lãnh đạo Công an Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Vân (30 tuổi, trú tại Tp.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/6, tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao nhau với đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột) đã xảy ra việc đánh nhau giữa các cô gái do mâu thuẫn trong cuộc nhậu.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi đánh nhau, Trần Thị Vân lập tức điều khiển xe ô tô đâm mạnh vào ô tô phía trước và còn lùi xe tông thêm một lần nữa. May mắn, vụ việc không xảy ra thương tích về người nhưng hai ô tô bị hư hỏng. Đồng thời, gây náo loạn cả tuyến phố, nhiều người dân đi đường đã dùng điện thoại quay lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi gây ra vụ việc, Vân lái ô tô rời khỏi hiện trường. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an Tp.Buôn Ma Thuột đã vào cuộc xác minh và truy tìm nữ tài xế gây ra vụ việc nói trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định do 2 cô gái có mâu thuẫn với nhau trên bàn nhậu và lao vào đánh nhau.

Đối tượng Trần Thị Vân đến cơ quan công an trình diện.

Quá trình điều tra, Công an Tp.Buôn Ma Thuột đã vận động cô gái gây ra vụ việc nói trên đến cơ quan chức năng trình diện.

Hành vi ngông cuồng

Đến khoảng 17h ngày 9/6, đối tượng Trần Thị Vân đã đến cơ quan công an trình diện sau 3 ngày gây ra vụ việc điều khiển ô tô cá nhân tông vào xe của một cô gái khác ngay trên đường phố, xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu.

Theo Công an Tp.Buôn Ma Thuột, hành động của Trần Thị Vân rất ngông cuồng, coi thường pháp luật, phải xử lý nghiêm theo quy định.Trước mắt, cơ quan công an đã khởi tố bị can Trần Thị Vân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm tội danh mới sẽ khởi tố bổ sung.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai của đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Bước đầu, Trần Thị Vân đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và bày tỏ ăn năn, hối lỗi sau sự việc.

Luật sư Phan Ngọc Nhàn, Trưởng Văn phòng luật sư Thanh Nhàn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể nhận định người lái xe gây ra vụ việc nói trên có dấu hiệu 2 hành vi vi phạm gồm: Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn