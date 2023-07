Clip: Người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở tấn công công an

Your browser does not support the video tag.

Vào trưa ngày 15/7, một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc trắng cầm hung khí bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường 15, quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, người này đi thẳng đến chỗ làm chiến sĩ công an rồi dùng hung khí tấn công liên tục. Lúc này, chiến sĩ công an né kịp thời, rồi dùng các vật dụng trên bàn làm việc để phòng vệ.

Thông tin thêm trên tờ Người Lao Động, thấy gây án không thành, người đàn ông lên xe máy bỏ chạy trên đường Thống Nhất, về hướng cầu Bến Phân, quận 12. Hiện Công an phường 15 đã lập hồ sơ gửi lên Công an quận Gò Vấp để làm rõ.

Tờ Dân Trí đưa tin, vào chiều cùng ngày, một cô gái có biểu hiện "ngáo đá" cũng đã xông vào cổng trụ sở Công an quận Lê Chân (Thành phố Hải Phòng) chửi bới 2 cán bộ công an đang đứng gác.

Lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho biết thêm, cô gái có hành vi, lời nói gây rối đã bị khống chế và lập biên bản sự việc.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân cô gái mang theo người, thông tin từ căn cước công dân cho thấy có tên L.N.B.M. (23 tuổi) ở huyện Hoành Bồ (nay là Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao cô gái cho Công an phường An Biên để kiểm tra việc có sử dụng chất ma túy hay không, và xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn