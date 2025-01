Clip người đàn ông bịt kín mít, đứng bấm đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh trong "nháy mắt"

Mới đây trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, đứng cạnh cột đèn giao thông. Khi đèn đỏ đang còn khoảng 30 giây, người này thò tay vào chiếc hộp bên dưới khoảng vài giây thì đèn bất ngờ chuyển sang màu xanh, bộ đếm giây hiện 60 giây.

Điều này khiến đèn giao thông ở tuyến đường cắt ngang từ màu xanh bất ngờ chuyển sang đỏ. Một tài xế xe tải chạy trên đường ở hướng này không kịp phanh đã vượt đèn, dẫn đến vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Ở đoạn sau của clip, cách giao lộ này khoảng 50m có hình ảnh một chốt của cảnh sát giao thông đang làm việc.

Đoạn clip đã khiến dư luận xôn xao, không rõ người đàn ông kia là ai mà lại đứng để bấm đèn giao thông? Và trong trường hợp này, tín hiệu đèn thay đổi bất ngờ, những người không kịp phanh, dẫn đến vượt đèn đỏ thì có bị phạt hay không?

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh người đàn ông đứng bấm đèn giao thông ở giao lộ khiến dân tình xôn xao.

Được biết, sự việc nói trên xảy ra tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Đại Nghĩa (quận Bình Tân, TP.HCM). Đây là khu vực do Đội CSGT An Lạc, Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM (PC08) quản lý.

Trao đổi trên báo Dân trí, đại diện Phòng PC08 thông tin đơn vị đã nắm được clip nói trên. Vụ việc này đã xảy ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 25/6/2024.

Lãnh đạo PC08 cho biết người đàn ông đứng bấm đèn giao thông trong clip là anh thanh niên xung phong ở quận Bình Tân. Khi đi ngang giao lộ Võ Trần Chí - Trần Đại Nghĩa, anh này thấy đường kẹt xe nên đã đến trụ đèn để điều khiển.

Về hình ảnh chốt CSGT xuất hiện cách địa điểm xảy ra sự việc không xa, đại diện PC08 nói đó là do người đăng clip đã cắt ghép lại.

Hiện đội CSGT An Lạc đã báo vụ việc về đơn vị. Phòng PC08 đã báo cáo Cục CSGT (C08).

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn