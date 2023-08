CLIP: Ngắm cầu vượt hồ dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam trước ngày thông xe

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có tổng chiều dài hơn 43 km qua địa phận huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) với tổng mức đầu tư trên 5,5 ngàn tỉ đồng. Dự án này do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư và được chia làm 3 gói thầu xây lắp (từ 01-XL đến 03-XL).

Cầu vượt hồ Yên Mỹ trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đoạn qua huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa)

Xuyên suốt đoạn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có 18 cầu, trong đó cầu vượt hồ Yên Mỹ (huyện Nông Cống) có chiều dài 995,8 m (thuộc gói thầu 03-XL) do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thi công. Giá trị xây lắp 240 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, cầu vượt hồ Yên Mỹ đã gần như cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục cuối cùng như lắp dải phân cách, sơn kẻ đường, lắp các biển báo, đèn đường...

Toàn cảnh cây cầu vượt hồ dài nhất trên cao tốc Bắc - Nam

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc đường bộ Bắc -Nam, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) phải thông xe vào đúng dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Cận cảnh cầu vượt hồ Yên Mỹ - cây cầu vượt hồ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam:

Cây cầu có tổng chiều dài gần 1 km chạy trên mặt hồ

Nhìn từ trên cao, cây cầu trông kỳ vĩ giữa mặt hồ mênh mông

Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ

Theo thiết kế, cầu vượt hồ Yên Mỹ có 24 trụ, 2 mố và 25 nhịp Super T (mỗi nhịp dài 40 m)

Quá trình thi công đều được thực hiện tại chỗ từ khâu khoan cọc, đổ dầm, đổ mố bằng hệ thống phao nổi

Tính đền thời điểm này, đây là cây cầu vượt hồ dài nhất trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Sau khi hoàn thành, cây cầu không chỉ là tuyến đường quan trọng mà còn là điểm nhấn về du lịch của Thanh Hóa

Cầu vượt hồ Yên Mỹ nhìn về phía hạ du là đập Yên Mỹ được bao bọc xung quanh là làng mạc và những dãy núi trùng điệp

Hồ Yên Mỹ (thuộc địa bàn 3 huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn) là một trong 3 hồ nước ngọt lớn nhất (cùng với Bến En và Cửa Đạt) tỉnh Thanh Hóa, với diện tích rộng khoảng 2.800 ha

Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn cùng với Nghi Sơn - Diễn Châu sau khi thông tuyến sẽ rút ngắn thời gian từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ. Đi từ Hà Nội đến Diễn Châu (Nghệ An) sẽ được rút ngắn từ 5 giờ như hiện nay xuống còn 3,5 giờ khi thông xe

