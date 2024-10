Clip: Mô tô kiểu quái vật ăn thịt, người dân hiếu kì vây kín xem

Your browser does not support the video tag.

Mô tô hình quái vật săn mồi thu hút sự hiếu kỳ của người dân.

Những chiếc mô tô độc đáo luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Trong video mới đây, một lái xe đã gây chú ý mạnh khi hóa trang theo phong cách nhân vật trong bộ phim viễn tưởng nổi tiếng “Alien vs Predator” (Người ngoài hành tinh và Quái thú ăn thịt).

Không chỉ mặc bộ đồ hóa trang kỳ quái, người này còn biến chiếc xe của mình thành một tác phẩm nghệ thuật đồng bộ. Chiếc mô tô nhìn giống như một con quái vật đang săn mồi, với âm thanh nổ lạ tai như đang sục sạo khi di chuyển. Phần đầu trước xe được thiết kế như hình đầu con thú, có răng nanh sắc và đèn pha chiếu sáng rực như đôi mắt khổng lồ đang rình rập, rất đáng sợ.

