Xỷ lý nhiều học sinh điều khiển xe mô tô vi phạm luật

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh THCS, THPT, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển...

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tương Dương xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông ở độ tuổi học sinh

Theo đó, vào ngày 2/10, ứng trực trên các tuyến đường, Tổ công tác của đội CSGT phối hợp với Tổ 373 Công an huyện Tương Dương dừng kiểm tra 06 phương tiện do học sinh cấp 3 điều khiển gồm 03 xe gắn máy, 03 mô tô, lập biên bản, xử lý 04 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu: không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ liên quan đến phương tiện, điều khiển khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định có các hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tương Dương...

Đặc biệt, có trường hợp học sinh điều khiển mô tô không có biển số, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, như trường hợp: N.C.T. (SN 25/11/2008), V.Đ.A. (SN 14/5/2007) và N.Q.B. (SN 22/8/2008), đều trú tại huyện Con Cuông.

Các em học sinh vi phạm cùng phương tiện bị tạm giữ

Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tiến hành xử lí người và phương tiện theo quy định.

Từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10, Phòng CSGT Nghệ An sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh vi phạm và hành vi giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý giáo dục học sinh, bảo đảm giữ nguyên kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn