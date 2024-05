Clip lửa đỏ rực, cháy bùng bùng trong ngôi nhà ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy làm 14 người tử vong, xảy ra vào rạng sáng 24/5, theo đoạn video do một người dân ghi lại, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, đám cháy rất lớn, lửa đỏ rực, có tiếng nổ phát ra. Nhiều người dân dùng vòi nước lớn phun vào đám lửa nhưng không thể cản nổi ngọn lửa bùng bùng trong đêm tối. Hình ảnh khiến người xem không khỏi hốt hoảng, xót xa.

Ngọn lửa bùng bùng sáng rực con ngõ nhỏ trong đêm tối.

Nơi xảy ra vụ cháy là một ngôi nhà trọ 5 tầng, nằm trong ngõ sâu. Tầng 1 của ngôi nhà được dùng làm tiệm sửa xe máy, xe đạp điện. Đến 4 giờ sáng nay, ngọn lửa mới được dập tắt. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến 14 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện.

Vụ viện hiện vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

