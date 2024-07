Clip: Lên cơn đau tim, người đàn ông tử vong khi đang tập thể dục

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông ở Chhatrapati Sambhajinagar, bang Maharashtra, Ấn Độ đã tử vong vì lên cơn đau tim khi đang tập thể dục.

Vụ việc được camera giám sát của phòng tập thể dục ghi lại cho thấy, Kanwaljit Singh Bagga đang thực hiện một số bài tập khởi động cùng với 5 người khác.

Người đàn ông bất ngờ ngã gục vì lên cơn đau tim.

Vài giây sau, Bagga dừng tập và đứng ở góc phòng, trong khi những người xung quanh vẫn tiếp tục tập luyện. Sau đó, Bagga bất ngờ ngã xuống khiến mọi người xung quanh hoảng hốt, lập tức chạy đến chỗ anh.

Mặc dù được những người trong phòng tập thể dục hỗ trợ nhưng sức khỏe của Bagga đã xấu đi nhanh chóng. Anh được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tuyên bố Bagga đã tử vong khi đến nơi.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn