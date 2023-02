Clip: Kinh hoàng cảnh người phụ nữ bị trăn khủng đớp trúng chân

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc kinh hãi này được ghi lại tại một cơ quan bảo tồn động vật của chính phủ ở Bangkok, Thái Lan.

Trong clip, một con trăn bất ngờ lao ra từ gầm ghế rồi tấn công một người phụ nữ. Con quái vật đã ngoạm được vào chân người phụ nữ trước khi hung hăng định quấn lấy cô.

Chứng kiến sự việc, các đồng nghiệp lập tức lùi lại còn người phụ nữ cố gắng hết sức để đá con trăn ra khỏi chân mình. Người phụ nữ được nhìn thấy khá đau đớn khi nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Những bức ảnh được chụp sau đó cho thấy vết thương sâu trên bàn chân của cô.

Theo báo cáo, con trăn có thể đã trườn từ bên ngoài vào trong tòa nhà vì số lượng rắn trong thành phố cao hơn nhiều trong mùa mưa.

Trăn lưới được tìm thấy ở khắp Đông Nam Á, nơi chúng sinh sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí ở các thành phố. Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn