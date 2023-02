Clip: Đồng đội vấp chân nhau té ngã và quyết định kỳ lạ của trọng tài

Your browser does not support the video tag.

Tình huống kỳ dị này diễn ra trong trận đấu giữa Deportivo Fabril và Estradense, tại giải hạng tư Tây Ban Nha.

Cụ thể, phút 60 của trận đấu, trong một tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương, hai cầu thủ Deportivo Fabril đã tự vấp chân nhau và té ngã. Có lẽ do không quan sát kỹ nên trọng tài tưởng họ bị đổi thủ phạm lỗi. Ngay lập tức, vị vua áo đen đã thổi phạt đền Estradense.

Trước quyết định khó hiểu này, các cầu thủ Estradense đã phản đối một cách quyết liệt. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho Deportivo Fabril hưởng quả đá phạt và tiền vệ Mario Nájera León đã sút thành công quả 11m để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Đến phút 86 của trận đấu, Mario Najera Leon đã ghi thêm một bàn thắng nữa để giúp Deportivo Fabril gỡ hòa 2-2 và giành được một điểm rất quý giá.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn