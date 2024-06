Clip: Hai bà mẹ đánh nhau dữ dội ở khu vui chơi và lý do bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 2/6, tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Hai người phụ nữ đã xảy ra cuộc ẩu đả dữ dội trong một khu vui chơi ở một trung tâm thương mại, khiến những đứa trẻ chứng kiến ​​vụ ẩu đả khiếp sợ.

Đoạn phim cho thấy cặp đôi xô xát khi đang đứng trong nhà bóng. Hai người phụ nữ khác có mặt tại hiện trường đã cố gắng ngăn chặn cuộc chiến và có thể thấy một cậu bé đang khóc vì hỗn loạn.

Theo báo chí địa phương, con của họ vô tình va vào nhau và một trong hai đứa trẻ đã đẩy ngã đối phương. Điều này khiến cả hai bà mẹ xảy ra tranh cãi nảy lửa vì con của họ đều bị tổn thương.

Tác giả: Hải Vân (Theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn