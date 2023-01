Clip: Cướp tiệm vàng, người phụ nữ bị cô gái tung cước hạ gục

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: newsflare

Nhân viên thu ngân Arapiya Klangthaisong, 28 tuổi, đã dũng cảm đuổi theo một người phụ nữ đang tẩu thoát với chiếc vòng cướp được ở tiệm vàng Yaowarat, tỉnh Roi Et, Thái Lan.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một khách hàng đội mũ lưỡi trai vào tiệm vàng vờ mua đồ. Ngay sau đó, cô ta cầm chiếc vòng rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Phát hiện ra sự việc, Arapiya lao ra truy đuổi rồi tung ra cú đá cực mạnh khiến người phụ nữ ngã nhào.

Nghi phạm nhanh chóng bị khuất phục và được đưa trở lại cửa hàng với sự giúp đỡ của cảnh sát. Người phụ nữ được xác định là Chanima Cheunta, 32 tuổi, giáo viên tiểu học tại một cơ sở tư nhân.

"Tôi rất sợ nhưng tôi biết mình phải ngăn cô ấy lấy trộm chiếc vòng vàng. Vì biết người này là một phụ nữ nhỏ con, không có vũ khí nên tôi quyết định đuổi theo và bắt được cô ta", Arapiya cho biết.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn