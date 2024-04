Clip: Động đất khiến nhà rung lắc dữ dội, mẹ ôm 2 con nhỏ tháo chạy

Your browser does not support the video tag.

Lúc 7h58p ngày 3/4, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã xảy ra ngoài khơi huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc).

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra trận động đất, cho thấy ngôi nhà rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một người mẹ vội vã ôm hai đứa con chạy ra ngoài, tìm đến nơi an toàn.

Julie, là cư dân ở tầng 3 cho biết, theo bản năng, cô mở cửa thoát hiểm cùng hai con. Do rung lắc dữ dội, cô gần như không thể đứng vững và thậm chí có lúc bị ngã. Sự rung chuyển chỉ dừng lại khi họ đến tầng trệt, nhưng bọn trẻ rõ ràng đã run rẩy, run rẩy vì sợ hãi.

May mắn là cả ba mẹ con đã an toàn mà không bị thương.

