Clip: Đi xe máy lắc lư, đánh võng, trêu ngươi tài xế, cặp đôi nhận "bài học đắt giá"

Đoạn clip ghi lại sự việc trên quốc lộ 6 đoạn chạy qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hôm 21/2 được chia sẻ trên các nhóm Facebook về giao thông thu hút rất nhiều bình luận. Trong đó, phần lớn các ý kiến bày tỏ bức xúc, lên án hành vi của tài xế đi xe máy.

Công an huyện Yên Châu ngay sau đó đã xác minh, làm rõ 2 đối tượng đi xe máy trong clip để xử lý theo quy định. Các đối tượng được xác định là Lò Văn Lịch (SN 1994) và Lò Văn Thành (SN 1998), cùng trú tại bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu.

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV về quy định xử lý vi phạm tài xế xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý cho biết: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng với người điều khiển xe máy có hành vi không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ.

Với hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

"Với việc hình ảnh từ clip thể hiện khá rõ các vi phạm như tài xế và người ngồi sau không đội mũ, lái xe đánh võng trêu người, cản trở ô tô di chuyển, tài xế điều khiển xe máy sẽ nhận mức phạt nặng từ lực lượng chức năng.”, luật sư Kiên nói.

