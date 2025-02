Clip: Đau lòng khoảnh khắc cuối cùng của người đàn ông sau khi thực hiện cú nhảy mạo hiểm

Theo video, Bourdieu, trong lúc nghỉ dưỡng tại Hawaii, đã chạy đà và nhảy ra khỏi vách đá cao 15 mét vào lúc 6 giờ chiều. Tuy nhiên, anh đã không thể thực hiện cú nhảy chính xác và rơi thẳng xuống mặt đá nhọn bên dưới, khiến anh bị thương nặng và không nổi lên mặt nước.

Một người bạn của Bourdieu đã lập tức lao xuống nước để tìm kiếm anh, nhưng khi video tiếp tục, cảnh sát cứu hộ thuộc Sở An Toàn Đại Dương Honolulu đã có mặt và tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn. Sau khoảng 15 phút tìm kiếm trong làn sóng dữ dội, họ tìm thấy Bourdieu và tiến hành cấp cứu tại chỗ. Dù được các nhân viên cứu hộ thực hiện hô hấp nhân tạo và có phản ứng hồi phục ban đầu, anh đã qua đời tại bệnh viện sau đó.

Vách đá Spitting Cave, nằm gần Honolulu trên đảo Oahu, là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng tại Hawaii. Tên gọi của vách đá này xuất phát từ hiện tượng sóng biển mạnh mẽ đập vào đá, tạo ra âm thanh như thể "họng đá phun ra nước". Tuy nhiên, dù là điểm đến hấp dẫn, Spitting Cave cũng nổi tiếng với nhiều vụ tai nạn thương tâm do những cú nhảy mạo hiểm.

Theo thông tin từ Sở An Toàn Đại Dương Honolulu, trong vòng 5 năm qua, họ đã phải xử lý đến 52 vụ cứu hộ liên quan đến nhảy cliff, trong đó có những vụ đuối nước hoặc gần như đuối nước. Các chuyên gia khuyến cáo rằng vách đá này rất nguy hiểm, đặc biệt là khi mặt đá ướt hoặc có bọt biển, vì có thể khiến người nhảy không thể nổi lên.

Dù đã có biển cảnh báo, nhiều du khách vẫn không tuân thủ và thực hiện những cú nhảy mạo hiểm, dẫn đến những sự cố đáng tiếc. Các nhân viên cứu hộ khuyên rằng những ai muốn tham gia hoạt động này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và không nên coi đây là một trò chơi dễ dàng, dù trước mắt có vẻ không có nguy hiểm.

