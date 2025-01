Hé lộ khoảnh khắc cuối cùng gây xúc động mạnh của phi công Jeju Air trước thảm kịch

Hình ảnh được cắt từ đoạn video cho thấy vị phi công đang cố gắng chạm vào bàn điều khiển trong những giây phút cuối cùng trước khi đâm vào tường bê tông và phát nổ - Ảnh: KOREA TIMES

Ngày 3-1, một đoạn video cảm động ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của vị phi công điều khiển máy bay mang số hiệu 7C 2216 của Hãng hàng không Jeju Air gặp nạn ngày 29-12 khiến 179 người thiệt mạng đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Rất nhiều người đã thể hiện sự tiếc thương và ngưỡng mộ trước nỗ lực đến giây phút cuối cùng của người phi công trước thảm kịch, báo Korea Times đưa tin.

Đoạn video với tiêu đề "Khoảnh khắc cuối cùng của phi công" đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội ở Hàn Quốc.

Theo đó, trong hình ảnh cắt ra từ đoạn video, phi công dường như đã cố gắng đưa tay về phía bàn điều khiển trong buồng lái ngay trước khi máy bay đâm vào bức tường bê tông và phát nổ.

"Ngay cả vào những giây cuối cùng của cuộc đời, bàn tay anh ấy vẫn cố gắng vươn tới chạm vào bàn điều khiển. Tôi tin rằng anh ấy đã làm tất cả những gì có thể rồi", người chủ video bình luận.

Mặc dù danh tính của vị phi công xuất hiện trong video vẫn chưa được xác minh, rất nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ niềm tin rằng phi công đã dũng cảm cố gắng giảm thiểu thảm họa.

Họ đồng cảm với nỗi sợ hãi tột độ và tuyệt vọng mà phi công đã trải qua trong giây phút đối mặt với cái chết.

"Anh ấy đã xử lý rất tốt cú hạ cánh bằng bụng thử thách đó, để rồi cuối cùng lại phải đối mặt với bức tường bê tông xuất hiện đột ngột trên đường băng. Nghĩ đến những suy nghĩ của anh ấy trong giây phút cuối cùng này làm tôi rơi nước mắt", một người dùng để lại bình luận.

"Máy bay cứ lao về phía và bức tường thì ngày một gần lại... Nỗi sợ hãi và bất lực chắc hẳn là không thể tưởng tượng nổi", một người dùng khác chia sẻ.

Trong cuộc họp báo vào ngày 31-12, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc đã khẳng định rằng nếu cả hai động cơ máy bay đều hỏng, các hệ thống thủy lực có thể gặp trục trặc và gây ảnh hưởng đến càng đáp.

"Tuy nhiên, trong tình huống toàn bộ hệ thống bị hỏng, vẫn có một cần gạt thủ công có thể sử dụng", một quan chức của bộ cho biết.

Theo các chuyên gia hàng không, nhiều khả năng phi công đã phải điều khiển máy bay thủ công trong lúc xảy ra tai nạn.

Giáo sư Jeong Yun Sik, chuyên ngành vận hành hàng không tại Đại học Công giáo Kwandong, giải thích trong một cuộc phỏng vấn với chương trình News Show của Đài CBS rằng những tình huống như vậy đòi hỏi nỗ lực xử lý rất lớn.

"Nếu cả hai động cơ và hệ thống thủy lực đều không hoạt động, phi công phải dựa vào hệ thống điều khiển thủ công bằng dây cáp. Điều này đòi hỏi sức mạnh đáng kể và rất có thể cả cơ trưởng lẫn cơ phó đã phải cùng nhau điều khiển", ông nói.

