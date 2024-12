CLIP: CSGT dùng xe đặc chủng, mở còi hụ chở hai cha con đi cấp cứu

Your browser does not support the video tag.

Ngày 9-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiến sĩ CSGT dùng mô tô đặc chủng chở người cha ẵm theo con nhỏ đang lên cơn co giật.

Thiếu tá Nguyễn Minh Thái đưa hai cha con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo tìm hiểu, lúc 16 giờ 20 ngày 8-12, Thiếu tá Nguyễn Minh Thái, cán bộ Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT TP HCM) làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Có một người đàn ông với vẻ mặt hốt hoảng, ẵm con nhỏ đang lên cơn co giật đến cầu cứu Thiếu tá Thái hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Nguyễn Minh Thái lập tức báo cáo chỉ huy rồi dùng xe đặc chủng, mở còi hụ chở hai cha con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu kịp thời.

Được biết, người cha đang trên đường đưa con khoảng 7 tháng tuổi bị sốt đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì bất ngờ cháu bé co giật. Do đường sá đông, người cha sốt ruột nên cầu cứu cảnh sát hỗ trợ.

