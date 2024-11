Nam sinh 12 tuổi ở Nghệ An nhảy cầu được CSGT hỗ trợ đưa lên bờ

Theo báo Giao Thông, theo thông tin ban đầu, vào sáng 27/11, thiếu tá Trần Trung Hiếu và thượng úy Đặng Quốc Hùng, cán bộ Đội CSGT-TT, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Khi đi qua Cầu Hiếu 2 (thuộc địa phận xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa), phát hiện một học sinh nhảy cầu xuống dưới sông.

Cán bộ CSGT cõng nam sinh Q. lên bờ rồi ủ ấm và động viên tinh thần. Ảnh: Tiền Phong

Trong tình huống nguy cấp, thiếu tá Trần Trung Hiếu và thượng úy Đặng Quốc Hùng đã nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân lên bờ, động viên tinh thần, thực hiện các biện pháp giữ ấm, theo dõi sức khỏe nạn nhân.

Được biết, nam sinh nói trên là em N.H.Q. (SN 2012, trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa). Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của nam sinh này, báo Tiền Phong thông tin.

