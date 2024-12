Clip CSGT cứu tài xế đột quỵ, xe mất lái trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chiều 1/12, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6) cho biết, vào khoảng 18h30 ngày 30/11, Tổ tuần tra số 1 (Đội 6, Phòng 6) tuần tra trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Khi đến Km68 hướng tỉnh Bình Thuận về Đồng Nai, tổ phát hiện xe tải BKS 51C-963.38 có dấu hiệu không bình thường xe mất lái, lạng lách.

Thấy dấu hiệu bất thường, tổ tuần tra tiếp cận cảnh báo cho xe dừng lại.

Sau khi dừng xe và đưa vào lề đường, tổ công tác phát hiện tài xế Võ Tấn Danh đang trong tình trạng khó thở, không tỉnh táo.

Clip CSGT phát hiện tài xế đột quỵ, xe tải mất lái, chao đảo trên cao tốc. (Video: CSGT).

Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 6 có mặt trực tiếp tại hiện trường, dùng xe chuyên dụng chở tài xế xe đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc để cấp cứu.

CSGT đã đưa xe tải vào vị trí an toàn trên đường cao tốc, đồng thời liên hệ chủ xe là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Thạnh Phú đến bệnh viện tiếp nhận tài xế Danh.

Theo người nhà tài xế Võ Tấn Danh (ngụ Tp.HCM), sau khi được Cảnh sát giao thông phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu, sức khỏe của tài xế này đã tạm thời ổn định.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn