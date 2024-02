Cãi nhau với vợ, người đàn ông vi phạm nồng độ cồn gấp gần 3 lần kịch khung

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ các lễ hội đầu xuân 2024, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Sóc Sơn tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, thực hiện thường xuyên, quyết liệt, “không có ngoại lệ”, kiên quyết hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe” trong nhân dân…

Lực lượng CSGT quyết liệt xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn xuyên ngày đêm, không vùng cấm.

Ghi nhận ngày 21/2, tổ công tác của Đội CSGT-TT lập chốt kiểm tra tại đường liên xã Đông Xuân và đường Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, đã phát hiện 8 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể vào khoảng 12h39 cùng ngày, qua kiểm tra lái xe mô tô L.T.K (SN 2004, HKTT: Sóc Sơn, Hà Nội), cảnh sát phát hiện anh K vi phạm ở mức vượt kịch khung: 0,448mg/lít khí thở.

Lái xe L.T.K vi phạm ở mức 0,448mg/lít khí thở.

Tiếp đó vào khoảng 12h45, cảnh sát phát hiện lái xe Đ.V.T (SN 1970, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe máy có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nên ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên lái xe dứt khoát không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác. “Nhà tôi ở gần đây, tôi về ngủ đây, tôi không kiểm tra gì hết”, lái xe T nói rồi bỏ đi. Sau thời gian giải thích, thuyết phục không được, tổ công tác đã mời người chứng kiến lập biên bản lái xe không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện.

Lái xe Đ.V.T bỏ đi, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Trong ca công tác, tổ CSGT đã lập biên bản 5 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, trong ca buổi tối, tổ công tác của Đội CSGT-TT tiếp tục phát hiện thêm 3 trường hợp vi phạm trong đó có trường hợp vi phạm gấp gần 3 lần kịch khung. Đó là lái xe máy N.X.H (SN: 1984, HKTT: Sóc Sơn, Hà Nội) vi phạm ở mức 1,078mg/lít khí thở. Tại chốt kiểm tra, lái xe H có biểu hiện say xỉn, líu lưỡi: Hôm nay vợ chồng em cãi nhau, em có uống một tí thôi.

Lái xe N.X.H vi phạm ở mức 1,078 mg/lít khí thở.

Đại diện tổ công tác cho biết: Cùng với các đơn vị, địa bàn thuộc CATP Hà Nội, trước và trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng CSGT - TT Công an huyện Sóc Sơn duy trì quyết liệt tinh thần làm việc “xuyên đêm, xuyên Tết”, với tâm thế bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, tập trung xử lý các xã có tục lệ “ăn Tết lại” để người dân nâng cao ý thức đã uống rượu bia không lái xe, với phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngày nghỉ. Sau thời gian kiểm tra nồng độ cồn quyết liệt, số lượng và mức độ vi phạm giảm hẳn, nhất là lái xe ô tô. Hiện nay, chỉ còn một bộ phận người đi xe máy vẫn chủ quan sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Ngoài tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục chủ động phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra các lễ hội; kiềm chế tai nạn giao thông; tập trung tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, xe dừng đỗ, đón trả khách, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và các vi phạm khác là nguyên nhân gây nên ùn ứ giao thông, gây mất an toàn giao thông.

