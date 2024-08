Clip: Bé gái bị cánh cổng sắt đè tử vong khi đang chơi đùa

Your browser does not support the video tag.

Theo Indiatoday, vụ việc xảy ra vào hôm 31/7, khi bốn đứa trẻ đang chơi ở khu vực Pimpri-Chinchwad, quận Pune thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.

Lúc này, bé trai mặc áo đỏ đang kéo cổng sắt thì Girija Ganesh Shinde và một bé gái khác đi tới. Cánh cổng sau đó đổ xuống và đè trúng người Girija.

Cánh cổng sắt bất ngờ bị đổ, đè trúng bé gái.

Cô bé bị thương rất nặng và tử vong ngay tại chỗ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Theo cảnh sát, người dân sống xung quanh và chủ nhà đều biết rằng cánh cổng đã bị hư hỏng. Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn