CLB CA TP.HCM không lập ‘siêu phẩm’, vẫn thắng ngược ngoạn mục SLNA: Vươn lên tốp 1 cực xứng đáng

Tối 27.9, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) có chuyến làm khách đến sân Vinh của SLNA, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V-League 2025-2026. Trước trận này, đội bóng ngành công an được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Song, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã trải qua một trận đấu chật vật.

SLNA dẫn trước 2 bàn

Khi hiệp 1 chưa trải qua một nửa thời lượng, SLNA đã dẫn đội khách đến 2 bàn. Phút 15, siêu phẩm sút xa của Ngô Văn Lương mang về bàn thắng mở tỷ số cho SLNA. Phút 21, bàn thứ hai đến với đội bóng xứ Nghệ với cú dứt điểm quyết đoán cận thành của Olaha.

Tiến Linh ghi bàn rút ngắn tỷ số cho CLB CA TP.HCM ẢNH: VIÊN ĐÌNH



Sau khi dẫn trước 2 bàn, SLNA vẫn chủ động kiểm soát trận đấu. Thậm chí, đội chủ sân Vinh còn có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0. Phải đến phút cuối hiệp 1, CLB CA TP.HCM mới có bàn rút ngắn tỷ số sau pha không chiến của Tiến Linh. Quả bóng vàng Việt Nam 2024 thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc thu hẹp cách biệt còn 1-2.

Sang hiệp 2, CLB CA TP.HCM dâng cao đội hình với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 55, sai lầm của thủ môn Văn Lâm bên phía SLNA đã giúp CLB CA TP.HCM đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Người lập công cho đội bóng đại diện TP.HCM là ngoại binh Makrillos Peter.

Makrillos Peter san bằng tỷ số 2-2 cho CLB CA TP.HCM Ảnh: Viên đình



Phút 64, Nguyễn Thái Quốc Cường nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách. CLB CA TP.HCM có bàn thứ ba sau cú dứt điểm cực kỳ ấn tượng từ ngoài vòng cấm của Nguyễn Thái Quốc Cường.

Quốc Cường ghi bàn giúp CLB CA TP.HCM ngược dòng ẢNH: Viên đình



Chung cuộc, CLB CA TP.HCM thắng ngược 3-2 trước SLNA trên sân Vinh, được 13 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng.

Tác giả: Thu Bồn

Nguồn tin: Báo Thanh Niên