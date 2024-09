CLB Báo chí Nghệ An trao quà cho học sinh biên giới và Phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc

Ngày 11/9, tại Đồn Biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An), CLB Báo chí Nghệ An, Ban Nội chỉnh Tỉnh uỷ Nghệ An và huyện Tương Dương phối hợp tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" lần thứ 11, trao quà cho toàn bộ 1.007 học sinh xã Nhôn Mai.

Đồng thời, tại chương trình, BTC cũng đã phát động quyên góp ủng hộ cho đồng bào phía Bắc đang chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Ban tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào phía Bắc bị lũ lụt ngay đầu chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Lê Văn Giáp, Chủ nhiệm CLB Báo chí Nghệ An cho biết, chương trình “Vầng trăng yêu thương” của CLB Báo chí Nghệ An đã tổ chức đều đặn 10 năm qua. Chương trình luôn nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, mang đến cho trẻ em vùng cao Tết Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc. Năm nay, với tinh thần tương thân tương ái, Ban tổ chức đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng của bão, lũ. Đây là hành động hết sức ý nghĩa, nhân văn và kịp thời.

Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh

“Vầng trăng yêu thương” là chương trình truyền thống; CLB Báo chí Nghệ An đứng ra kêu gọi tổ chức 10 năm nay nhằm mang đến niềm vui cho trẻ em, học sinh vùng biên giới, điều kiện kinh tế khó khăn nhân dịp năm học mới.

Năm nay, chương trình lựa chọn xã Nhôn Mai, là địa bàn khó khăn, cách trở, vùng giáp biên giới Việt – Lào, điều kiện kinh tế khó khăn để tổ chức chương trình. Đặc biệt, đây là địa bàn thường xảy ra mưa lũ, sạt lở, chia cắt… khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Ban tổ chức trao 1.007 suất quà trị giá 150 triệu đồng

Trong đợt này, Ban tổ chức “Vầng trăng yêu thương” đã phát động, kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ. Các đơn vị như: Quỹ Tầm Vóc Việt của Ngân hàng Bắc Á và Tập đoàn TH, Tập đoàn Hoàn Mỹ, Công ty Nafoods Group, Tập đoàn Ecopark... tiếp tục đồng hành với chương trình. Sau 1 tháng phát động, chương trình kêu gọi được hơn 600 triệu động bao gồm tiền mặt và quà tặng.

Tại chương trình diễn ra lần thứ 11, Ban tổ chức đã trao: 90 xe đạp, 200 suất học bổng, máy lọc nước, áo ấm... cùng 1.007 suất quà gồm: bút, sách, bình uống nước, trò chơi, bánh kẹo, sữa...

Tập đoàn Hoàn Mỹ tặng gói thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí

Trong ngày, đồng hành cùng chương trình, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh cũng đã tổ chức các y, bác sỹ cùng phương tiện y tế khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 trường hợp là học sinh, người dân xã Nhôn Mai. Đồng thời, phía bệnh viện cũng tặng hơn 1.000 phần quà cho các em học sinh.

Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á trao quà cho các em học sinh

Công ty CP Nafoods trao 20 triệu đồng và 200 suất quà

Sữa Vinamilk tặng 40 thùng sữa

Các y, bác sỹ thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai

Ông Lương Văn Hoá, Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai cảm hơn sự quan tâm của CLB Báo chí Nghệ An, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức đã đồng hành, tiếp lửa yêu thương. Chương trình đã có những món quà thiết thực cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn