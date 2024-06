CLB Báo chí Nghệ An: 'Cơn mưa ngang qua để mang đến những điều mát lạnh'

Năm 2023, khi Giải Báo chí miền Trung trở lại với thành Vinh sau nhiều năm, đã có nhiều người cho rằng chức vô địch một lần nữa khó thoát khỏi tay CLB Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An) bởi họ là đội bóng đang nắm giữ thành tích 4 chức vô địch. Dù những nhân tố hiện tại của RClub Nghệ An không còn sung sức nhưng độ già dơ, và kinh nghiệm là những yếu tố mà các đội bóng của sân chơi ngành Báo chí miền Trung khó có thể so sánh được.

Những lão tướng vừa hay vừa quái như Khánh Xa Vắng, Thảo Long, Viết Lam, Cảnh Huệ… vẫn là những trụ cột không thể thiếu. Tất nhiên không thể không nói tới tài thao lược lãnh đội, quán xuyến của Chủ tịch Lê Giáp, một lão tướng ngôi sao của làng báo miền Trung giờ không còn sung sức, chỉ chú tâm vào vai trò quản lý, tổ chức hoạt động tập thể, và có thể vào sân từng thời điểm nào đó của trận đấu khi đội nhà cần sự đột biến.

CLB Báo chí Nghệ An (RClub Nghệ An) chuẩn bị cho Giải Báo chí miền Trung lần thứ 10 tổ chức tại TP.Huế

RClub Nghệ An tại mùa giải 2023 đã lên ngôi đúng như dự đoán khi đánh bại đại diện đến từ Đà Nẵng bằng tỷ số 1-0 trong trận chung kết nhờ pha lập công duy nhất của Linh Lukaku, cầu thủ đạt giải Vua phá lưới năm đó, là tài năng được đặt kỳ vọng lớn nhất của RClub Nghệ An như một sự kế thừa khi các lão tướng sẽ phải lùi lại trong 1,2 năm tới.

Chức vô địch lần thứ 5 trên quê nhà những tưởng sẽ là thành quả cuối đẹp nhất dành cho thế hệ vàng của làng báo chí xứ Nghệ, bởi suy cho cùng với thành tích đáng tự hào đó có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới có đội bóng khác phá vỡ được, và trên hết những tượng đài bóng đá ngành báo chí miền Trung như Thảo Long, Khánh Xa Vắng, Cảnh Huệ, Viết Lam… khó mà duy trì được trạng thái thể lực tốt nhất do vấn đề về tuổi tác.

RClub Nghệ An đã có những sự lo lắng về vấn đề chuyển giao thế hệ

Trước thềm Giải Báo chí miền Trung lần thứ 10 - 2024, các cầu thủ Báo chí Nghệ An không thực sự tự tin cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại đất Cố đô. Một năm là khoảng thời gian không dài nhưng với môn bóng đá thì từng đó là đủ để khiến cho thể lực cầu thủ bị bào mòn, giảm sút đáng kể khi các thành viên nòng cốt của đội bóng cũng đã gần “bốn chục”, trong khi thế hệ kế cận còn chưa đủ mang lại sự yên tâm, một, hai nhân tố từng thi đấu thành công mùa giải trước cũng cập bến thi đấu cho đội bóng khác.

“Năm nay đội Hà Tĩnh sẽ rất đáng xem khi họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, tỏ rõ tham vọng vô địch. Chủ nhà Huế là ứng cử viên với lợi thế sân nhà và đội hình trẻ đã trưởng thành hơn. Thanh Hóa vẫn là đối thủ khó chịu của Nghệ An và có thực lực cạnh tranh chức vô địch mùa giải này”. Đó là những nhận định khách quan của tiền vệ Khánh Xa Vắng trước thềm giải đấu.

Dẫu vậy, khi bước vào cuộc chơi thì những nỗi lo ngại đều xua tan, các cầu thủ làng Báo xứ Nghệ thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm từng bước vượt qua khó khăn để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Trong khi đó Trường đoàn Lê Giáp tỏ ra sâu sắc gửi đi thông điệp về tinh thần chiến đấu cho tập thể đội bóng: “Từ một sân chơi dành cho anh em làng báo, Rclub Nghệ An đã thực sự trở thành một ngôi nhà chung, nơi mọi người cùng gắn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc và định hướng hoạt động lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Chúng tôi là nhà đương kim vô địch, mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực bảo vệ ngôi vương nhưng rõ ràng nhiệm vụ là rất cam go, nhưng tôi tin là khi vào cuộc chơi, anh em cầu thủ lại thổi lên được tinh thần xứ Nghệ để vượt qua mọi thử thách, nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra".

Quả đúng như vậy, khi bước vào cuộc chơi thì những nỗi lo trước đó gần như được xóa tan, RClub Nghệ An của Coach Đức Cầu Bùng trở lại với bản ngã là một đội bóng vừa mạch lạc, vừa ý chí để từng bước vượt qua mọi khó khăn. Họ có khởi đầu có phần chậm khi để CLB Báo chí Thanh Hóa cầm chân 1-1, nhưng sau đó, Thảo Long và các đồng đội đã đánh bại Đà Nẵng với 3 bàn không gỡ trước khi vượt qua thêm một thử thách nữa mang tên Quảng Trị nhờ bàn thắng vàng của Linh Lukaku.

RClub Nghệ An trở lại đúng bản ngã, thể hiện sức mạnh đáng sợ để đánh bại chủ nhà Huế RFC trong trận chung kết bằng tỷ số 3-1

Chỉ đến khi đối đầu với Huế RFC trong trận chung kết thì người ta mới nhìn thấy rõ sức mạnh đáng sợ của đội bóng đã 5 lần lên ngôi vô địch. Phải đối đầu với một đội bóng có được lợi thế về mặt sân nhà nhưng đại diện xứ Nghệ vẫn bản lĩnh giải quyết vấn đề từng bước, họ kiểm soát lối chơi bằng sự tinh quái, đĩnh đạc và tung ra những đòn kết thúc đúng thời điểm để khiến đối thủ không kịp trở tay.

Bạc già chú Bộ đội Viết Lam “hồi xuân” rực rỡ với pha xâm nhập, càn lướt ghi bàn thắng mở tỷ số khi mà cả hàng thủ đội Huế RFC đang quá tập trung vào sao trẻ Linh Lukaku. Đến khi đội trưởng Cảnh Huệ thực hiện cú đá nối một chạm từ đường chuyền của đồng đội đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho RClub Nghệ An thì lúc này các cầu thủ chủ nhà mới cảm thấy mọi thứ gần như đã kết thúc, thừa nhận về sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Bàn thắng của Linh Lukaku là cái kết đẹp trọn vẹn để giúp RClub Nghệ An giành được ngôi vương đồng thời đưa chân sút trẻ này vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn, đạt danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng được ghi. Bàn gỡ 1-3 của Huế RFC vào những phút cuối trận như tô đẹp thêm cho trận chung kết khi đội chủ nhà thể hiện được tinh thần thể thao không bỏ cuộc dù kết quả gần như ngã ngũ.

Chức vô địch lần thứ 6 Giải Báo chí miền Trung dành cho RClub Nghệ An, một kết quả xứng đáng dành cho tập thể Báo chí lớn mạnh nhất xứ Nghệ đã đồng hành cùng nhau trong suốt 12 năm đã qua

Có một chi tiết đáng nhớ là thời điểm các thành viên RClub Nghệ An bắt đầu lên xe di chuyển vào Huế trong đêm 30/5 thì thành Vinh bất ngờ đổ mưa lớn “tầm tã”, tất cả gần như ướt đẫm, họ hối hả chuẩn bị, loay hoay với các thành viên gia đình cùng đống đồ hành lý sợ thất lạc. Đó đã trở thành chi tiết thú vị, và cũng mang lại cho tất cả cảm giác rằng may mắn sẽ đến với tập thể đội bóng. Nhiều người vẫn thường nói, “chuyện tâm linh thì không đùa được” nên giờ khi ngồi gặm nhấm niềm vui vô địch, chắc hẳn các thành viên của CLB Báo chí Nghệ An đều chung cảm giác là “cơn mưa ngang qua đáng nhớ đó có vẻ đã mang đến những điều may mắn mát lạnh” cho tập thể đã có 12 năm gắn kết bên nhau tựa như một gia đình.

Trước khi di chuyển vào Huế, RClub Nghệ An đối diện với cơn mưa lớn trước khi di chuyển vào Huế, với họ đó thực sự là cơn mưa mát lạnh, hứa hẹn mang đến những điều may mắn trong hành trình bảo vệ ngôi vương Giải Báo chí miền Trung

