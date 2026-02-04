CLB Báo chí Du lịch Nghệ An trao "Tết ấm sẻ chia" tại xã Hưng Nguyên Nam

Đoàn dâng hương tại di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Xuân Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; Đậu Quang Vinh – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Nghệ An; Trần Văn Lâm – Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Minh Hồng – Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở VHTTDL; Nhà báo Nguyễn Hữu Bắc – Trưởng VPĐD Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt Nam, Chủ tịch CLB Báo chí Du lịch Nghệ An; Bà Trần Cẩm Vân – Trưởng thuế Cơ sở 2, thuế tỉnh Nghệ An.

Phía lãnh đạo xã Hưng Nguyên Nam có các đồng chí: Lê Phạm Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Thái Huy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Cao Anh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Hữu Phúc -UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã; Hoàng Thị Hoài Thanh – UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã.

Nhà báo Nguyễn Hữu Bắc chia sẻ ý nghĩa của chương trình.

Đ/c Cao Anh Đức - Chủ tịch UBND xã phát biểu cám ơn những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của CLB.

Cùng đi trong đoàn có các lãnh đạo các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú: Báo Dân trí, báo Lao động, báo Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam, báo điện tử VTC news, Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt.

Về phía các đơn vị đồng hành có đại diện lãnh đạo các Doanh nghiệp, đơn vị: Công ty CP Đầu tư xây dựng 289, Công ty Thương Mại Dịch vụ HTG, Công ty Du lịch Hoàng An, Hệ thống Du lịch PhucGroup, Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Nghệ An, Tổng Cty bảo hiểm LP Bank chi nhánh Nghệ An.

Các đại biểu sở, ngành, đại diện các cơ quan báo chí và Lãnh đạo xã tham dự sự kiện.

Trước khi diễn ra chương trình trao quà an sinh xã hội, đoàn công tác của Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Nguyên Nam cùng đại diện Câu lạc bộ Báo chí Du lịch Nghệ An và các nhà hảo tâm đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong. Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong – Tổng Bí thư của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 90 suất quà, với tổng trị giá 45 triệu đồng tiền mặt, cho 90 hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, góp phần giúp các hộ đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Hoạt động thiện nguyện thu hút được sự quan tâm của đông đảo bà con nhân dân trong xã.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Cao Anh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam khẳng định: Công tác an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm chính trị và tình cảm của cấp ủy, chính quyền đối với Nhân dân. Chương trình trao quà dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND xã cũng trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành trách nhiệm, nghĩa tình của Câu lạc bộ Báo chí Du lịch Nghệ An, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm; đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống, cùng địa phương đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an vui, đầm ấm, nghĩa tình./.

Những món quà ý nghĩa sẻ chia từ các nhà báo và cộng đồng doanh nghiệp hướng các gia đình chính sách, gia đình khó khăn./.

