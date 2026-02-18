Chuyện về những người 'bắt bệnh ông trời' trực Tết

Trạm đo khí tượng trên đảo Hòn Ngư. Ảnh: Thắng Trung/Bnews/vnanet.vn

Nếu phần lớn mọi người đều đã quen thuộc với thời khắc đoàn viên sum họp gia đình đêm giao thừa hay những ngày nghỉ đón Tết cổ truyền thì với những người làm nhiệm vụ “bắt bệnh ông trời”, khái niệm Tết với họ là những ngày “canh trời” để góp phần giữ gìn sự bình yên, vui Xuân đón Tết của dân tộc.

Những cán bộ của Trạm Khí tượng Hải văn Hòn Ngư (Nghệ An) được ví như các bác sỹ, tuy không kê đơn, bốc thuốc nhưng hàng ngày họ vẫn miệt mài đo mây, đếm gió để bắt bệnh ông trời. Công việc gian nan, vất vả với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, song vượt lên tất cả chính là sự tận tâm, tận lực để có những thông tin khí tượng, hải văn kịp thời.

Tâm sự về công việc của mình, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Hải văn Hòn Ngư Hoàng Huy cho biết: “Cơ sở vật chất còn đơn sơ, nghề nghiệp thì rất đặc thù, thiếu thốn rất nhiều thứ, lương thực, thực phẩm ngày Tết chúng tôi cũng phải gửi tàu của Đại đội hỗn hợp Đảo Ngư để mang vào cho cán bộ của Trạm… Tuy nhiên, chúng tôi luôn xác định, mỗi cán bộ viên chức trong ngành Khí tượng Thủy Văn là những người chiến sỹ không cầm súng để bảo vệ cho công cuộc phát triển đất nước, đây cũng là niềm tự hào của những người hậu phương. Chính vì thế, tất cả anh em ở lại đều vui vẻ và xác định đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu. Cán bộ trong trạm luôn tự hào về những con số quan trắc được sẽ góp phần cho những bản tin chính xác, đáng tin cậy trong những ngày đầu xuân năm mới”.

Theo anh Hoàng Huy, cán bộ ở đây không có ngày nghỉ mà thay nhau trực Tết. Năm nay cũng vậy, Trạm trưởng phân công các ca trực hợp lý nhằm đảm bảo thông tin chính xác nhất gửi về Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ và Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để phân tích và dự báo các hiện tượng.

Anh Hoàng Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng và Hải văn Hòn Ngư tại vườn khí tượng. Ảnh: Hoàng Hiếu - Minh Huệ

Theo quy định của ngành, một ngày, trạm Hòn Ngư phải thực hiện đủ 8 kỳ quan trắc khí tượng và 4 kỳ quan trắc hải văn. Mỗi kỳ được gọi là 1 ốp. Ca trực của quan trắc viên kéo dài trọn 24 giờ, từ 7h sáng hôm trước đến 7h sáng hôm sau, với 8 lần đi ốp khí tượng và 4 lần đi ốp hải văn, bất kể lễ Tết hay thứ Bảy, Chủ nhật.

Cùng với đó là nguyên tắc 4 không: Không được làm sai, không được làm sớm, không được làm chậm, không được bỏ sót mà mỗi cán bộ khí tượng thủy văn nơi đây phải thuộc lòng trong suốt thời gian gắn bó với nghề.

"Chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ sai lệch số liệu, dẫn đến dự báo sai. Dự báo sai thì người dân khổ, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, cuộc sống nhất là trong dịp nghỉ Tết - thời gian họ được nghỉ việc và vui chơi. Vì vậy, mỗi nhân viên của Trạm chưa từng dám lơ là, luôn tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, phải chính xác tuyệt đối từ giờ giấc đến con số. Đây cũng là đạo đức nghề nghiệp của người làm nghề dự báo khí tượng thủy văn", anh Hoàng Huy nhấn mạnh.

Quan trắc viên trẻ Nguyễn Cảnh Long (sinh năm 1989) đã có gần 10 năm công tác tại trạm chia sẻ, bản thân đã quen với việc trực Tết trên đảo 10 năm nay. Trước tết, các cán bộ trạm thay nhau về nhà 2 ngày để thăm nhà, động viên gia đình. Sau đó lại lên đường vào trạm để trực Tết.

“Người thân trong gia đình thường đùa với tôi khi vắng mặt vào các dịp lễ Tết là đi làm nghĩa vụ quân sự, năm nào cũng ca bài Tết này con không về. Nhưng tôi hiểu, sau những lời “trách yêu” đó là sự quan tâm, động viên, mong muốn mình tập trung cao nhất để thực hiện nhiệm vụ. Dù không được ở bên gia đình hay hòa vào niềm vui chung trên đường phố vào dịp lễ Tết, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi công việc của mình có ý nghĩa, góp phần nhỏ vào niềm vui của Tết cổ truyền của dân tộc”, anh Nguyễn Cảnh Long bày tỏ cảm xúc.

Quan trắc viên Nguyễn cảnh Long đo độ mặn nước biển trên đảo Hòn Ngư. Ảnh: Thắng Trung/Bnews/vnanet.vn

Đối với những dự báo viên tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, công việc trực Tết cũng không kém phần vất vả. Chia sẻ về công việc của mình, chị Nguyễn Thanh Bình, dự báo viên chính, Phòng Dự báo số trị và Viễn thám, người công tác lâu năm tại nơi đây đã quá thân thuộc với công việc trực lễ, Tết cho hay: "Đó là những công việc thường kỳ hàng năm, dù vất vả nhưng bản thân tôi rất yêu nghề. Việc góp sức để đưa ra những bản tin dự báo, cảnh báo sớm, sát thực tế, kịp thời sẽ giúp cho việc người dân chủ động các hoạt động trong dịp Tết, đón Tết được vui hơn, Điều đó làm tôi cảm thấy vui”, chị Bình chia sẻ.

Thông tin thêm về công việc của những người làm dự báo, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho rằng, công việc là “một vòng quay không thể dừng.” Ngay như ngày cuối năm, không khí đón Tết rộn ràng nơi nơi, nhưng những dự báo viên khí tượng, thủy văn, hải văn vẫn trực ca, vẫn lặng lẽ với công việc để người dân có thông tin thời tiết chính xác nhất.Theo Cục trưởng Cục khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiền, những “người lính" khí tượng thủy văn bao năm nay vẫn thế, luôn ở “đầu sóng, ngọn gió”, họ làm việc thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm bởi đơn giản dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào thì “sự bình yên và niềm hạnh phúc của nhân dân” chính là “mùa xuân “ đẹp nhất với những người công tác trong ngành khí tượng thủy văn.Dù ở trên đỉnh núi cao hay ven sông sâu thì cũng khó có thể nói hết những gì được nghe, được thấy về công việc, cuộc sống của những người làm công tác khí tượng, thủy văn. Đêm Giao thừa luôn là thời khắc thiêng liêng, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi gia đình, mỗi người dân. Tuy nhiên, trong không khí rộn ràng của những phút giây chờ đón năm mới, đâu đó trên các trạm khí tượng thủy văn, hải văn tiền tiêu hay tại Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, hình ảnh của những dự báo viên vẫn âm thầm xuất hiện. Họ lặng lẽ từng ngày đếm gió, đo mưa, góp phần làm đẹp cho đời, làm đẹp cho mùa Xuân của đất nước.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: bnews.vn