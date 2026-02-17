Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra, chúc Tết các đơn vị, địa phương trong đêm Giao thừa

Đêm 16/02/2026 (29 tết Âm lịch), đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trực Tết tại một số đơn vị, địa phương.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trường Vinh

Tại các nơi đến, trong không khí phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của đơn vị trong năm qua.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thành Vinh

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động bảo đảm cho đêm giao thừa yên bình và bảo vệ tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Xuân. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến thân nhân, gia đình của cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Đồng chí Phó Giám đốc gửi lời chúc mừng năm mới đến thân nhân, gia đình cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Tác giả: Trọng Tuấn - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: nghệ an nghệ an 24h ,chúc tết ,Công an tỉnh ,đêm giao thừa ,lãnh đạo ,kiểm tra

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP