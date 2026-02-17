Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra, chúc Tết các đơn vị, địa phương trong đêm Giao thừa

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trường Vinh

Tại các nơi đến, trong không khí phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của đơn vị trong năm qua.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thành Vinh

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động bảo đảm cho đêm giao thừa yên bình và bảo vệ tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Xuân. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến thân nhân, gia đình của cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

