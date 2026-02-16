Ngày 29 Tết, tiểu thương chặt đào, vứt la liệt ở vỉa hè

Những cành đào bị chặt bỏ hoặc vị bẻ gãy. Một số tiểu thương thẳng tay chặt phá những cành đào rồi gom thành đống trên vỉa hè, nhất quyết không để bị ép giá. Họ cho rằng nếu bán rẻ sẽ tạo thói quen chờ xả hàng cho người dân và sẽ càng khó buôn bán hơn trong những năm sau.