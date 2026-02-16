Ngày 29 Tết, tiểu thương chặt đào, vứt la liệt ở vỉa hè

Ngày 16/2 (tức ngày 29 Tết Bính Ngọ năm 2026), các địa điểm buôn bán hoa cay cảnh như đào rừng, đào thế, bưởi, quất,…phục vụ thị trường Tết ở Nghệ An đã thưa vắng người, không còn cảnh tấp nập mua bán như mấy ngày trước đó.
Theo ghi nhận của PV, hàng trăm cành đào, cây đào bị người bán chặt, bỏ lại chất thành đống trên đường 72m, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
Những cành đào bị tiểu thương ném lại trên đường phố ngày cuối cùng của năm
Những cành đào bị chặt bỏ hoặc vị bẻ gãy. Một số tiểu thương thẳng tay chặt phá những cành đào rồi gom thành đống trên vỉa hè, nhất quyết không để bị ép giá. Họ cho rằng nếu bán rẻ sẽ tạo thói quen chờ xả hàng cho người dân và sẽ càng khó buôn bán hơn trong những năm sau.
Những cành đào được thắt dây vứt chỏng chơ ở bên vệ đường khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Tại Đại lộ Lê Nin nhiều cành đào cũng bị vứt bỏ ngay tại điểm bán, lá và hoa đã héo khô.
Anh Nguyễn Văn T. - chủ điểm bán đào ở phường Vinh Hưng cho biết: "Năm nay đào nở sớm nên số lượng người mua ít. Chưa năm nào đào ế như năm nay. Đến chiều 29 Tết vắng hẳn người mua. Tôi nhập 200 cành đào mà ế hơn 1 nửa".
Trong đó, còn có những cành đào rất đẹp nhưng họ đành phải bỏ đi vì không ai mua.
Các tiểu thương cho biết, nguyên nhân chính khiến khách không mặn mà với đào là do thời tiết nắng đào nở sớm. Hơn thế nữa, năm nay kinh tế khó khăn nên đa số người dân thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các khoản thiết yếu.
