Thượng tá Hoàng Chí Hiếu – Phó Trưởng Công an huyện Quỳ Châu kể lại chuyến tầm nã đặc biệt.

Tên cướp 20 tuổi và chuyến trốn nã gần 1 năm trời

Hoàng Danh Lộc (2003, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố Lộc làm nghề thợ xây, nay đây mai đó. Mẹ đi nước ngoài làm việc, nhiều năm không về. Lộc ở với bà nội, học hết lớp 9 thì nghỉ. Hoàn cảnh đẩy đưa đến đám bạn xấu, sa đà vào các trò chơi vô bổ. Lộc trải qua đủ việc, từ làm công nhân thời vụ ở Bắc Ninh đến phụ ở các quán karaoke, tụ điểm ăn chơi.

Tháng 9-2023, Lộc cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại huyện Yên Thành. Vụ cướp thứ 2 đồng bọn bị bắt, Lộc nhanh chân bỏ trốn. Ngày 16- 2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lộc. Từ đây, Lộc cắt đứt liên lạc với gia đình, không ai biết Lộc ở đâu, làm gì.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quỳ Châu đã tăng cường các hoạt động điều tra, truy xét, xác minh, truy bắt Lộc. Sau thời gian bóng chim tăm cá, tiếp tục đi sâu vào xác minh, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện thời gian ở Bắc Ninh, Lộc nảy sinh tình cảm với chị L.H.T. (2005, quê huyện Tương Dương). Thời điểm xảy ra các vụ cướp tài sản mà Lộc tham gia, chị T. đang mang bầu tháng thứ 6. Khi Lộc bỏ trốn, chị T. về quê sinh con, cháu bé đã được 3 tháng.

Thượng tá Hoàng Chí Hiếu cho hay, trước đây, từ ngày trốn nã, Lộc không liên lạc về nhà nhưng thỉnh thoảng liên lạc với chị L.H.T. rồi sau đó lại cắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện thỉnh thoảng Lộc có đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội ở các địa điểm quán Internet. Từ dấu vết này, trinh sát tìm cách liên lạc với Lộc, vận động ra đầu thú.

Thượng tá Hiếu (bìa phải) trong câu chuyện tình người chia sẻ với Hoàng Danh Lộc.

Món quà bất ngờ từ cán bộ Công an

Phải qua 5 ngày, Thượng tá Hoàng Chí Hiếu mới liên lạc được với Lộc. Biết đối tượng rất thương bà nội mặt khác có trách nhiệm với vợ sắp cưới và con trai… nên Thượng tá Hiếu quyết định đánh tâm lý. “Cháu còn trẻ, nhưng bà cháu già rồi, Tết vừa rồi, bà nhớ cháu đến phát ốm. Cháu cũng không muốn con cháu phải chịu nhiều thiếu thốn như cha nó phải không? Tuổi trẻ, ai cũng có thể phạm lỗi, quan trọng là biết quay đầu làm lại”, Thượng tá Hiếu rỉ rả qua điện thoại.

Nghe những lời tâm sự rất chân thành từ người từng giữ chức Phó Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Lộc bắt đầu mủi lòng, xin 10 ngày để suy nghĩ và giải quyết việc riêng. Bằng nhạy cảm nghề nghiệp, để chắc chắn hơn cho cuộc thương thuyết này, Thượng tá Hiếu “đánh chặn” Lộc, đang trong thời điểm túng thiếu tiền bạc sẽ “đánh mẻ lưới cuối” để có tiền lo cho vợ con trước khi vào tù... “Chú không có nhiều thời gian cho cháu. Chú biết cháu ở đâu, bắt cháu là không khó nhưng chú muốn cháu đầu thú để được khoan hồng”, Thượng tá Hiếu nói với Lộc. Một khoảng lặng và sau đó “Cháu đồng ý đầu thú”, Lộc nói nhỏ nhưng đủ để người đầu dây bên kia nghe thấy.

Theo thỏa thuận “ngầm”, Lộc bắt xe từ Bắc Ninh lên Hà Nội và gặp tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu do Thượng tá Hiếu chỉ huy từ Nghệ An ra, ở ga Hà Nội. Trong hành trình này, lực lượng truy bắt vẫn phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác để nắm bắt các di biến động của Lộc. Khoảng 20 giờ ngày 8-3, tổ công tác có mặt tại điểm hẹn nhưng Lộc chưa xuất hiện. Thượng tá Hiếu trấn an “Các đồng chí cố gắng đợi thêm chút. Tôi có lòng tin”.

Gần 2 giờ trôi qua trong chờ đợi, trong im lặng và lo âu. Nhưng các trinh sát vẫn tin tưởng nhận định ở người thủ trưởng. 21 giờ 55 phút ngày 8-3, một thanh niên cao gầy với hình xăm năm 2003 rõ trên mu bàn tay trái và hình xăm đỏ giữa hai chân mày xuất hiện. Đó chính là Hoàng Danh Lộc. Cả tổ công tác thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy người vợ sắp cưới L.H.T. có mặt, Lộc vô cùng ngạc nhiên. T. lao ra ôm chặt chồng. Sực nhớ ra, hôm đó là 8-3 nên Thượng tá Hiếu cử một trinh sát bí mật mua một bó hoa, trao cho Lộc tặng người phụ nữ của mình. Sau bữa ăn khuya, Thượng tá Hiếu quyết định dành thêm một bất ngờ cho cặp vợ chồng trẻ. Một phòng nghỉ qua đêm cho vợ chồng Lộc. Dĩ nhiên, còn có 3 phòng bên cạnh cho tổ công tác. Tuy nhiên, mọi chuyện trôi qua như một đêm bình thường ở một nhà nghỉ. Hình như, động thái “tâm lý” của tổ công tác và nhận thức phải trả giá cho lỗi lầm đã thu phục Hoàng Danh Lộc và Lộc chỉ gắng tận dụng tối đa thời gian còn “tự do”.

Chân dung đối tượng Hoàng Danh Lộc

Chia tay là để trở về

Sáng 9-3, Lộc được dẫn giải về trụ sở Công an huyện Quỳ Châu, thực hiện thủ tục đầu thú. Chiều cùng ngày, Lộc được dẫn giải đến Công an huyện Yên Thành để bàn giao cho đơn vị điều tra. Nhưng trước khi lên đường, Thượng tá Hiếu đã báo trước để bố mẹ T. bế cháu từ Tương Dương xuống gặp bố. Chiếc xe chở Lộc rẽ vào một ngõ ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành rồi dừng trước cổng nhà bà nội, Lộc khóc nức nở. Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt với cậu con trai 3 tháng tuổi và lời xin lỗi của Lộc trước bà nội như tín hiệu một hành trình “trở về” yên ả hơn ở người thanh niên này.

Đó cũng chính là suy nghĩ của Thượng tá Hoàng Chí Hiếu khi tòa tuyên Hoàng Danh Lộc hình phạt 10 năm tù với tội danh “Cướp tài sản”. 10 năm và có thể ngắn hơn...

Tác giả: AN KHUÊ

Nguồn tin: cadn.com.vn