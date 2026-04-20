Hoa hậu Mai Phương Thuý hé lộ căn hộ giản dị đến bất ngờ dù sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ

Từ một Hoa hậu đăng quang ở tuổi 18 đến hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, thành đạt, Mai Phương Thúy ngày càng khẳng định vị thế của mình không chỉ trong showbiz mà còn ở lĩnh vực kinh doanh. Ít xuất hiện trước truyền thông, cô lại khiến nhiều người tò mò về cuộc sống riêng, đặc biệt là không gian sống sang trọng của mình. Căn hộ tại TP.HCM chính là nơi phần nào hé lộ gu thẩm mỹ và phong cách sống đẳng cấp của người đẹp.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988. Cô được công chúng biết đến khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006 lúc vừa tròn 18 tuổi và lọt top 17 cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Sau khi đăng quang, nàng hậu 8x hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên

Tuy nhiên sau này, cô giảm dần tần suất hoạt động nghệ thuật và tập trung phát triển kinh doanh, đầu tư bất động sản, cổ phiếu. Mai Phương Thúy còn được công chúng gọi với danh xưng “hoa hậu chứng khoán”, “hoa hậu giàu nhất Việt Nam”. Người đẹp sở hữu nhiều bất động sản trải dài từ Hà Nội đến TP.HCM. Trong đó, cô từng gây chú ý với căn hộ tràn ngập ánh sáng và hoa tươi ở TP.HCM

Căn hộ của Mai Phương Thúy thiết kế tối giản nhưng vẫn được chăm chút đặc biệt. Trong phòng ngủ, Mai Phương Thúy đầu tư bộ ga gối, chăn màn trị giá hơn trăm triệu đồng

Căn phòng của nàng hậu còn được trang trí với rất nhiều thú nhồi bông

Phòng bếp không quá cầu kỳ nhưng tiện nghi

Phòng tắm đơn giản nhưng thoáng đãng

Để không gian sống thêm sinh động, Mai Phương Thúy cắm nhiều bình hoa tươi

Góc ban công của Mai Phương Thúy giữa thành phố hoa lệ nhìn ra những toà cao ốc chọc trời. Cô chia sẻ, ban công nhà mình hóng gió, đón nắng đều tuyệt vời

Được biết, Mai Phương Thúy từng mua căn hộ chung cư cao cấp tại Quận 7 (cũ). Sau đó, cô chuyển sang ở một căn hộ khác tại đường Lê Thánh Tôn, Quận 1 (cũ)

Ở tuổi 38, Hoa hậu Mai Phương Thúy sở hữu nhà lầu, xe sang, đồ hiệu đắt giá mà bất cứ mỹ nhân nào cũng ao ước có được.

Tác giả: Minh Hoàng

