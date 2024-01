Chương trình "Tết ấm biên cương" trao quà tại xã Mường Lống, Kỳ Sơn

Được biết, hoạt động ý nghĩa này được tổ chức bởi Công đoàn ngành du lịch Nghệ An cùng Tập đoàn Masan, Ngân hàng Baoviet Bank Nghệ An, Vietcombank Nghệ An, Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Du lịch PhucGroup, anh ngữ Skyline và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện.

Xã Mường Lống luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ngành Du lịch

Ngân hàng Vietcombank Nghệ An, Baoviet Bank Nghệ An và Du lịch PhucGroup đồng hành với Tết ấm biên cương 2024

Đoàn trao 2 ngôi nhà thiện nguyện cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mường Lống

Chủ tịch UBND xã Mường Lống Và Chá Xà cho biết: "Trước kia việc đi lại đường sá chưa thuận tiện, cuộc sống bà con dân bản rất khó khăn. Do điều kiện tự nhiên mang tính đặc thù của vùng biên viễn, bà con lâu nay cuộc sống chỉ trông đợi vào vài xe thửa ruộng, vật nuôi, cuộc sống vì thế mà cuộc sống gian truân, khó khăn lắm. Được Đảng, nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, nhất là từ khi đường vào trung tâm xã, bản được đầu tư, mở rộng và sự ủng hộ của các sở ngành cũng như các tổ chức thiện nguyện, Mường Lống dần khởi sắc hơn về kinh tế. Bà con dân bản cũng luôn cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức nên dần dà kinh tế hộ gia đình cũng khởi sắc hơn. Với tấm lòng của các nhà thiện nguyện, mùa xuân ấm hơn với bà con nghèo khó H"mong".

Ông Trần Mai Dương - Chủ tịch công đoàn Du lịch Nghệ An phát biểu

Tác giả: Lâm An

Nguồn tin: nguonluc.com.vn